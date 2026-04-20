Miniony sezon w wykonaniu Dawida Kubackiego był kompletnie nieudany. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 36-latek skończył na odległym, 44. miejscu, za aż pięcioma Biało-Czerwonymi - Kacprem Tomasiakiem, Kamilem Stochem, Piotrem Żyłą, Maciejem Kotem i Pawłem Wąskiem.

O ile w "życiu zawodowym" Kubackiemu się ostatnio nie wiodło, o tyle "poza skocznią" było już zdecydowanie inaczej. W poniedziałek media w Polsce rozgrzała wiadomość, jaką podzieliła się ze światem żona skoczka - Marta Kubacka.

Dawid Kubacki trzeci raz zostanie ojcem. Żona ujawniła płeć dziecka

Udostępniła ona na Instagramie zdjęcie, jednoznacznie wskazujące, że para spodziewa się kolejnego dziecka. Kubaccy wychowują dwie córki. Jak sugeruje opis, wkrótce rodzina powiększy się o synka.

2:1 dla dziewczyn... ale w końcu tata nie będzie sam

Pod postem błyskawicznie zaroiło się od gratulacji dla Kubackich. "Gratulacje i zdrówka dla Was", "Wooow!! Gratulacje!! ogrom zdrowia dla Was!!", "Gratulacje dla dla Mamy i całej rodziny" - pisali zachwyceni komentujący.

Dawid i Marta Kubaccy po raz pierwszy rodzicami zostali w grudniu 2020 roku. 6 stycznia 2023 roku Marta Kubacka urodziła drugą córkę - Maję. Wkrótce rodzina powiększy się o kolejnego potomka, tym razem płci męskiej.

Dawid Kubacki z żoną Martą, 2014 rok

