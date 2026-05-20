Wilfredo Leon to postać doskonale znana fanom siatkówki. 32-latek od kilku już sezonów pozostaje liderem Bogdanki LUK Lublin, z którą sięgnął między innymi po mistrzostwo Polski, Puchar Polski, Superpuchar Polski oraz Puchar Challenge. grający na pozycji przyjmującego zawodnik jest także jednym z filarów reprezentacji Polski, z którą sięgnął po wicemistrzostwo olimpijskie w Paryżu w 2024 roku, po brązowy medal mistrzostw świata, trzy medale mistrzostw Europy, srebro w Pucharze Świata, a także dwa triumfy, srebro i brąz w Lidze Narodów.

Choć niewielu kibiców zdaje sobie z tego sprawę, dużą rolę w zawodowej drodze reprezentanta Polski odgrywa żona. Małgorzata Leon bowiem mocno go wspiera, a przy okazji pomaga w prowadzeniu interesów.

Zakochani poznali się przez internet, gdy siatkarz mieszkał jeszcze na Kubie, a jego wybranka w Polsce. Pierwszy raz spotkali się w 2011 roku w Gdańsku i oboje poczuli, że jest to "to coś". "Kiedy zobaczyłem ją pierwszy raz na żywo, byłem zaskoczony. To było wow" - wyjawił niegdyś Leon w materiale Zenitu Kazań.

Wilfredo Leon i Małgorzata Leon zostali rodzicami po raz czwarty. Małżonkowie pokazali pociechę

W maju bieżącego roku małżonkowie świętują dziewiątą rocznicę formalizacji swojego związku, jednak - jak się teraz okazało - powodów do radości mają znacznie więcej. Za pośrednictwem mediów społecznościowych siatkarz i jego ukochana ogłosili narodziny swojego czwartego potomka.

"Cztery" - napisali krótko świeżo upieczeni rodzice, a pod opublikowanych przez nich wpisem od razu posypały się gratulacje.

Przypomnijmy, że wcześniej Wilfredo Leon i Małgorzata Leon rodzicami zostawali już trzykrotnie - w 2017 roku powitali na świecie córkę Natalię, dwa lata później do rodziny dołączył syn Christian, a w 2023 roku urodziła się ich druga córka, której nadano imię Selena.

Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą

Wilfedo Leon z żoną Małgorzatą

