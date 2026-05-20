Wielka radość u Wilfredo Leona i jego żony Małgorzaty. Posypały się gratulacje

Oprac.: Amanda Gawron

Wilfredo Leon i Małgorzata Leon w maju świętują dziewiątą rocznicę swojego ślubu, jednak - jak się teraz okazuje - powodów do radości mają znacznie więcej. Gwiazdor Bogdanki LUK Lublin i reprezentacji Polski wraz ze swoją małżonką przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych informację, wobec której nie da się przejść obojętnie. Zakochani bowiem po raz czwarty zostali rodzicami.

Wilfredo Leon to postać doskonale znana fanom siatkówki. 32-latek od kilku już sezonów pozostaje liderem Bogdanki LUK Lublin, z którą sięgnął między innymi po mistrzostwo Polski, Puchar Polski, Superpuchar Polski oraz Puchar Challenge. grający na pozycji przyjmującego zawodnik jest także jednym z filarów reprezentacji Polski, z którą sięgnął po wicemistrzostwo olimpijskie w Paryżu w 2024 roku, po brązowy medal mistrzostw świata, trzy medale mistrzostw Europy, srebro w Pucharze Świata, a także dwa triumfy, srebro i brąz w Lidze Narodów.

Choć niewielu kibiców zdaje sobie z tego sprawę, dużą rolę w zawodowej drodze reprezentanta Polski odgrywa żona. Małgorzata Leon bowiem mocno go wspiera, a przy okazji pomaga w prowadzeniu interesów.

Zakochani poznali się przez internet, gdy siatkarz mieszkał jeszcze na Kubie, a jego wybranka w Polsce. Pierwszy raz spotkali się w 2011 roku w Gdańsku i oboje poczuli, że jest to "to coś". "Kiedy zobaczyłem ją pierwszy raz na żywo, byłem zaskoczony. To było wow" - wyjawił niegdyś Leon w materiale Zenitu Kazań.

Wilfredo Leon i Małgorzata Leon zostali rodzicami po raz czwarty. Małżonkowie pokazali pociechę

W maju bieżącego roku małżonkowie świętują dziewiątą rocznicę formalizacji swojego związku, jednak - jak się teraz okazało - powodów do radości mają znacznie więcej. Za pośrednictwem mediów społecznościowych siatkarz i jego ukochana ogłosili narodziny swojego czwartego potomka. 

"Cztery" - napisali krótko świeżo upieczeni rodzice, a pod opublikowanych przez nich wpisem od razu posypały się gratulacje.

Przypomnijmy, że wcześniej Wilfredo Leon i Małgorzata Leon rodzicami zostawali już trzykrotnie - w 2017 roku powitali na świecie córkę Natalię, dwa lata później do rodziny dołączył syn Christian, a w 2023 roku urodziła się ich druga córka, której nadano imię Selena.

