Wielka radość u polskiej siatkarki. Koleżanki pospieszyły z gratulacjami

Zuzanna Efimienko-Młotkowska przez wiele lat dostarczała emocji fanom siatkówki, odnosząc sukcesy zarówno w piłce klubowej, jak i reprezentacyjnej. Bez wątpienia jej najważniejszym osiągnięciem było zdobycie mistrzostwa Polski w sezonie 2018/2019 wraz z klubem ŁKS Commercecon Łódź. Po sezonie 2024/2025 podjęła decyzję o zakończeniu swojej przygody z zawodowym sportem, a ostatni raz na siatkarskim parkiecie zaprezentowała się 17 marca 2025 roku.

Choć od ponad roku przebywa na sportowej emeryturze, Zuzanna Efimienko-Młotkowska na brak emocji nie może narzekać. W tym roku w lipcu siatkarka świętować będzie 14. rocznicę ślubu z Kamilem Młotkowskim. Jeszcze przed tym wielkim dniem była reprezentantka Polski w piłce siatkowej postanowiła podzielić się ze światem radosnymi wieściami.

Zuzanna Efimienko-Młotkowska zostanie mamą. Podwójna radość, posypały się gratulacje

Efimienko-Młotkowska w ostatnich miesiącach korzystała z mediów społecznościowych głównie po to, aby wraz z kibicami wspominać poszczególne okresy swojej kariery. Teraz jednak zrobiła wyjątek i opublikowała na swoim profilu na Instagramie wpis, wobec którego nie dało się przejść obojętnie. Była gwiazda polskiej reprezentacji siatkarek poinformowała bowiem, że wkrótce zostanie mamą. Jak zdradziła, za kilka miesięcy na świecie powita nie jednego, a dwóch potomków. Jest ona bowiem w ciąży bliźniaczej.

"Forma życia. In progress" - napisała, dołączając hasztagi "nowyrozdział", "bliźnięta", "ciąża", "zmiłością". Na pierwszym zdjęciu siatkarka pochwaliła się ciążowym brzuszkiem, na drugim natomiast pokazała ubranka dziecięce i zdjęcia z badania USG.

Na reakcje internautów wcale nie trzeba było czekać. Z życzeniami dla przyszłej mamy pospieszyły także jej koleżanki po fachu. Gratulacje przekazały m.in. Martyna Grajber-Nowakowska, Agnieszka Korneluk, Monika Fedusio, Martyna Czyrniańska, Katarzyna Zaroślińska-Król, Anna Werblińska i Aleksandra Gryka.

Zuzanna Efimienko-Młotkowska, środkowa drużyny z Mogilna

Zuzanna Efimienko-Młotkowska

Zuzanna Efimienko-Młotkowska (druga od lewej)





