Wielka radość u Mariny. Żona Szczęsnego musiała się pochwalić

Marina Łuczenko-Szczęsna to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego show-biznesu, która od lat konsekwentnie buduje swoją markę w branży muzycznej. Choć w środowisku sportowym często kojarzona jest przede wszystkim jako żona Wojciecha Szczęsnego, nie należy zapominać, że swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim własnej pracy i sukcesom artystycznym.

Kariera Mariny rozpoczęła się już wiele lat temu i od tego czasu artystka zdążyła wydać szereg utworów, które zdobyły uznanie fanów. W pewnym momencie jej życie zawodowe zeszło jednak na drugi plan. Wszystko za sprawą ciąży i narodzin córki Noelii, które były dla niej wyjątkowym czasem skupienia się na rodzinie. Marina zrobiła sobie przerwę od intensywnej działalności muzycznej, by w pełni poświęcić się macierzyństwu.

Po narodzinach córki artystka stopniowo wróciła jednak do pracy i ponownie pojawiła się na scenie muzycznej. Jednym z efektów tego powrotu był poruszający singiel "To Co Czuję", w którym podzieliła się swoimi emocjami i doświadczeniami, a inspiracją był dla niej jej syn Liam. Utwór spotkał się z ciepłym przyjęciem słuchaczy i pokazał nieznaną do tej pory, bardziej dojrzałą stronę wokalistki.

Marina Łuczenko-Szczęsna powraca z nowym hitem. To współpraca ze znanym raperem

Kilka tygodni temu Marina dała fanom wyraźny sygnał, że ci w najbliższym czasie mogą spodziewać się od niej kolejnych nowości. Wówczas w mediach społecznościowych zamieściła krótkie nagranie z planu zdjęciowego, na którym zobaczyć można było pracę nad kolejnym utworem i teledyskiem do niego. Wówczas jednak małżonka Wojciecha Szczęsnego nie zdradziła wiele - wiadomo było jedynie, że będzie to współpraca z Norbertem Sopyło, znanym lepiej pod pseudonimem Siles.

Teraz wszystko stało się już jasne. Marina Łuczenko-Szczęsna oficjalnie ogłosiła, że 10 kwietnia premierę będzie miała jej nowa piosenka zatytułowana "Bogini". Artystka w mediach społecznościowych opublikowała fragment nowego utworu, a na reakcję internautów wcale nie musiała długo czekać. "Syreni glos", "Ale to jest piękne", "Śliczna i do tego tak ślicznie śpiewa nie mogę się doczekać kolejnej płyty Marinka", "Bogini" - zachwycali się w komentarzach.

Rozwiń

Marina Łuczenko-Szczęsna Artur Zawadzki East News

Marina i Wojciech Szczęśni AKPA

Marina Łuczenko-Szczęsna Niemiec AKPA

