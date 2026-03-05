!criticalCSS &&

Wielka radość u Karpiela-Bułecki i Krupińskiej. Do dziś wiedzieli nieliczni

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Syn Pauliny Krupińskiej-Karpiel i Sebastiana Karpiela-Bułecki przysporzył rodzicom dużo radości i chluby. Jego sportowym sukcesem publicznie pochwalił się w mediach społecznościowych dumny tata. Do dziś nieliczni wiedzieli, jaki talent prezentuje chłopiec. Okazuje się, że trenuje dyscyplinę, którą uwielbiają polscy kibice.

Paulina Krupińska, Sebastian Karpiel-Bułecka
Paulina Krupińska-Karpiel i Sebastian Karpiel-BułeckaRadosław NAWROCKIAgencja FORUM

Skoki narciarskie to jedna z chętniej wybieranych przez polską młodzież dyscyplin. W szkółkach takich jak prowadzony przez Kamila Stocha i jego żonę KS Eve-nement Zakopane czy LSK Klimczok Bystra, który jest alma mater naszego multimedalisty olimpijskiego Kacpra Tomasiaka, trenuje wiele młodych, obiecujących adeptów.

Kilkoro z nich przebywa właśnie w Lillehammer, gdzie będzie miało okazję spróbować sił na mistrzostwach świata juniorów. Polska wysłała tam braci Tomasiaków (Kacpra i Konrada), a także Łukasza Łukaszczyka, Szymona Sarniaka oraz Kamila Waszka.

Niemal równolegle w Polsce organizowane są imprezy sportowe dla młodszych skoczków. W miniony weekend odbył się 73. Memoriał im. Kornela Makuszyńskiego, znany jako Zawody Koziołka Matołka. Sukces mógł celebrować m.in. syn pewnej znanej pary. Do tej pory właściwie tylko najbliżsi wiedzieli o jego talencie.

Zobacz również:

Kacper Tomasiak, zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026
Skoki Narciarskie

Ogłosili złoty medal Tomasiaka, a tu nagle takie rewelacje. Polska doczekała się

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

    Sukces syna Sebastiana Karpiela-Bułecki i Pauliny Krupińskiej. Płyną gratulacje

    Sebastian Karpiel-Bułecka pochwalił się w mediach społecznościowych, że Jędrzej - syn jego i prezenterki Pauliny Krupińskiej-Karpiel - nie tylko wziął udział w sportowym turnieju, lecz także stanął na podium zawodów. "W weekend w Zakopanem odbyły się zawody Koziołka Matołka im. Kornela Makuszyńskiego. Jędruś zdobył 3-cie miejsce w skokach. Dumny Tata" - obwieścił, publikując zdjęcia oraz nagranie z turnieju.

    Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy z licznymi gratulacjami i wyrazami uznania. 3. miejsce smakuje tym lepiej, że konkurencja była spora. Upubliczniono dane, z których wynika, że do rywalizacji na obiektach Centralnego Ośrodka Sportu stanęło łącznie 140 dzieci i młodzieży, z czego 56 w samych skokach.

    Jędrzej Karpiel startował w trzeciej grupie jako przedstawiciel Kościeliska. Przed nim byli drugi Andrzej Świechowicz z Zakopanego, z UKS Olczanki, oraz pierwszy Antoni Gawlak-Socka (Murzasichle, KS Eve-nement Zakopane).

    Głos w sprawie inicjatywy zabrała Bogusława Stępień, dyrektor COS OPO w Zakopanem. Cieszyła się, że dopisała i pogoda, i frekwencja. "Jesteśmy z tego ogromnie zadowoleni i szczęśliwi" - podsumowywała, cytowana przez regionalny portal podhale24.pl.

    Zobacz również:

    Kacper Tomasiak odbierający olimpijski medal z rąk Mai Włoszczowskiej
    Skoki Narciarskie

    Potwierdziły się doniesienia o Kacprze Tomasiaku i Paulinie. Tata przyznał

    Katarzyna Pociecha
    Katarzyna Pociecha
    Paulina Krupińska-Karpiel i Sebastian Karpiel-Bułecka
    Paulina Krupińska-Karpiel i Sebastian Karpiel-BułeckaADAM JANKOWSKI/REPORTEREast News
    Sebastian Karpiel-Bułecka
    Sebastian Karpiel-BułeckaAKPAAKPA
    Kobieta w niebieskim żakiecie z opaską na włosach i mężczyzna w ciemnej marynarce stoją razem w jasnym, nowoczesnym wnętrzu, patrząc w stronę obiektywu i uśmiechając się.
    Paulina Krupińska-Karpiel i Sebastian Karpiel-BułeckaMarian ZubrzyckiAgencja FORUM
    Apoloniusz Tajner o Kacprze Tomasiaku: Dojrzałość. On to ma w sobie. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja