Wielka radość u byłego gwiazdora FAME MMA. "Trzymaliśmy to w tajemnicy"

Roger Salla to przedsiębiorca i postać coraz częściej pojawiająca się w przestrzeni medialnej, który zyskał rozpoznawalność nie tylko dzięki działalności biznesowej, ale także aktywności w świecie rozrywki i sportu. Szerszej publiczności dał się poznać m.in. poprzez udział w galach freak fightowych, takich jak Fame MMA oraz High League. W swojej krótkiej karierze odbył trzy walki i wszystkie trzy wygrał - pokonał Mateusza Gąsiewskiego, Andrzeja Czysza i Jakuba Rzeźniczaka. W tym okresie ogromnym wsparciem była dla niego jego partnerka, a później żona - Karolina Pisarek.

Roger Salla i Karolina Pisarek zostaną rodzicami. Posypały się gratulacje

Historia ich związku zaczęła się w 2020 roku, kiedy poznali się dzięki wspólnym znajomym. Między nimi szybko pojawiła się wyjątkowa więź, która w krótkim czasie przerodziła się w poważną relację. Już po kilku miesiącach zaczęli wspólnie pojawiać się publicznie, nie ukrywając łączącego ich uczucia.

Kolejnym przełomem był rok 2021, gdy Roger zdecydował się na romantyczne oświadczyny podczas wyjazdu na Malediwy. Karolina powiedziała "tak", a ich historia nabrała jeszcze bardziej oficjalnego charakteru. Ślub pary odbył się w czerwcu 2022 roku i od tamtej pory chętnie dzielą się w sieci fragmentami swojego życia, budując wizerunek jednej z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie.

W środowy wieczór zakochani zaskoczyli wyjątkową wiadomością. Na ich profilach w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, w którym ogłosili, że spodziewają się pierwszego dziecka. "Przez jakiś czas trzymaliśmy to w małej tajemnicy. Nie możemy się doczekać, aż Cię poznamy" - przekazali małżonkowie.

Roger Salla i Karolina Pisarek

Pod wpisem Rogera Salli i Karoliny Pisarek od razu posypały się gratulacje. Z życzeniami pospieszyli m.in. Robert Karaś, Agata Sieramska, Marina Łuczenko-Szczęsna, Ewa Chodakowska i Kamila Wybrańczyk.

Karolina Pisarek, Roger Salla

Karolina Pisarek i Roger Salla

Netland MKS Kalisz - Industria Kielce. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport