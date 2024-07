Wielka metamorfoza Józefa Wojciechowskiego. Tak młodsze kobiety zmieniały miliardera

Burzliwe życie miłosne Józefa Wojciechowskiego

Jednak historia związków bogacza jest o wiele dłuższa. Jego pierwsza żona miała na imię Katarzyna, wychowywali razem trzy córki. To małżeństwo z czasów, gdy Wojciechowski przez kilkanaście lat mieszkał w USA. Ich małżeństwo rozpadło się po powrocie przedsiębiorcy do Polski. Później zaczęła się słabość pana Józefa do modelek, która trwa do dziś. Jego drugą żoną była bowiem modelka i była miss Laura Michnowicz. Dzieliło ich 37 lat różnicy. Wzięli ślub w 2013 roku i doczekali się dwóch synów, jednak małżeństwo nie przetrwało.