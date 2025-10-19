Wielka inwestycja przyjaciółki Świątek. Na to przeznaczy pieniądze

Maja Chwalińska to jedna z bardziej utalentowanych polskich tenisistek młodego pokolenia. Urodzona w Dąbrowie Górniczej 24-latka od lat konsekwentnie buduje swoją karierę sportową, łącząc techniczny styl gry z wyjątkową walecznością na korcie. Obecnie zajmuje 126. miejsce w światowym rankingu WTA, a w ostatnich miesiącach udowodniła, że wciąż się rozwija - podczas turnieju Challenger w Rende dotarła do półfinału, gdzie po zaciętym meczu przegrała z Czeszką Sarą Beljek.

W środowisku tenisowym często mówi się o jej wyjątkowej relacji z Igą Świątek. Obie zawodniczki poznały się jeszcze w czasach juniorskich i od tamtej pory utrzymują bliską przyjaźń. Łączy je nie tylko pasja do tenisa, ale też podobne podejście do życia i sportu - skromność, determinacja i ogromna ambicja. Świątek wielokrotnie wspominała, że bardzo ceni Chwalińską za jej wrażliwość i autentyczność, natomiast Maja nie ukrywa, że sukcesy Igi są dla niej ogromną inspiracją do dalszej pracy.

Raphael Collignon - Felix Auger-Aliassime. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Maja Chwalińska inwestuje w rozwój tenisa w Polsce

Teraz Chwalińska zdecydowała się na krok, który pokazuje jej dojrzałość i odpowiedzialność poza kortem. Jak donosi portal "polski-tenis.pl", tenisistka postanowiła zainwestować w rozwój infrastruktury sportowej w Bielsku-Białej, gdzie stawiała swoje pierwsze kroki w tenisie. To właśnie tam, w klubie BKT Advantage, zaczynała przygodę z rakietą jako kilkuletnia dziewczynka. Dziś, po 17 latach, wraca w to samo miejsce jako mecenas sportu. Jej inwestycja obejmie budowę nowoczesnego centrum fitness, rehabilitacji, odnowy biologicznej oraz apartamentów przeznaczonych dla sportowców. Prace mają rozpocząć się wiosną przyszłego roku, a z obiektów będą korzystać zawodnicy BKT Advantage - klubu, który od lat uznawany jest za najlepszy w Polsce i zajmuje pierwsze miejsce w rankingu Polskiego Związku Tenisa.

"Czas szybko leci. 17 lat temu stawiała pierwsze kroki na korcie, a dziś podejmuje wyzwania dorosłości z pełną świadomością i odpowiedzialnością" - powiedział prezes BKT Advantage, Piotr Szczypka, cytowany przez portal "polski-tenis.pl".

Chwalińska została również akcjonariuszką spółki Sports Advantage S.A., która odpowiada za realizację inwestycji. To przedsięwzięcie ma nie tylko wesprzeć rozwój lokalnego sportu, ale również stworzyć młodym tenisistom profesjonalne warunki do treningu i regeneracji. Dla Mai to sposób, by odwdzięczyć się miejscu, które ukształtowało ją jako zawodniczkę i człowieka.

Maja Chwalińska Foto Olimpik/Nur Photo AFP

Maja Chwalińska Foto Olimpik AFP

Maja Chwalińska IMAGO/Juergen Hasenkopf East News