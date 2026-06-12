Wielka gwiazda u boku szefa FIFA. Takich scen nikt się nie spodziewał

W czwartek, 11 czerwca, oficjalnie zainaugurowano tegoroczne mistrzostwa świata w piłce nożnej mężczyzn. Przed meczem Meksyk - RPA, który gospodarze wygrali 2:0, odbyła się pierwsza z trzech oficjalnych ceremonii otwarcia mundialu, podczas której na murawie nie zabrakło wielkich gwiazd świata show-biznesu. Swój kolejny piłkarski przebój przed kibicami zaprezentowała Shakira, która w tym roku połączyła siły z Burna Boyem i wspólnie z artystą z Nigerii przygotowała utwór "Dai Dai".

Wielu fanów futbolu zaskoczyła obecność na Estadio Azteca aktorki Salmy Hayek. Meksykanka na murawie pojawiła się w olśniewającej czerwonej stylizacji, a następnie wraz z prezydentem FIFA, Giannim Infantino, zaprezentowała puchar, o który w następnych tygodniach walczyć będzie 48 drużyn z całego świata.

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Obecność Salmy Hayek na ceremonii otwarcia tegorocznych mistrzostw świata wywołała niemałe poruszenie w mediach społecznościowych. Jedni zgodnie przyznali, że Meksyk nie mógł zdecydować się na lepszą reprezentantkę swojego kraju podczas tak ważnego wydarzenia, inni natomiast ostro krytykowali Hayek, przypominając, że ta od lat nie mieszka w Meksyku i nie powinna była zostać wybrana do prezentacji trofeum.

W tym roku mundial bez "Biało-Czerwonych"

W tym roku na mistrzostwach świata w piłce nożnej mężczyzn nie obejrzymy reprezentacji Polski. Podopieczni Jana Urbana fazę grupową eliminacji do tej imprezy zakończyli na drugim miejscu w grupie, tuż za Holandią. Niestety, wynik ten nie zapewnił im bezpośredniego awansu na mundial, o który "Biało-Czerwoni" musieli powalczyć w barażach. Te "Biało-Czerwoni" rozpoczęli od triumfu nad Albanią 2:1, jednak w decydującym spotkaniu ulegli na wyjeździe ze Szwecją 2:3.

Choć polscy piłkarze nie wyruszyli za ocean walczyć o trofeum, Polska na mundialu będzie miała swoich przedstawicieli. Na tę imprezę nominację otrzymało bowiem czterech arbitrów - Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik i Tomasz Kwiatkowski.

Salma Hayek Starmax AKPA

Salma Hayek JPI AKPA

Salma Hayek AFP





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