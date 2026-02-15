Wiekopomny sukces Tomasiaka, nagle taka reakcja Świątek. To musiało się tak skończyć

Kacper Tomasiak zszokował cały świat, wygrywając srebrny medal podczas tegorocznych zimowych IO. Dla niektórych był to absolutny "sufit" w wykonaniu 19-latka z kraju nad Wisłą. Ten postanowił jednak uciszyć wszystkich krytyków, sięgając po brązowy "krążek" w zmaganiach indywidualnych na skoczni dużej. Na ponowny sukces młodego Polaka momentalnie zareagowała Iga Świątek, która uważnie śledzi poczynania polskich sportowców na ZIO.

Sportowiec w zimowej kurtce z nar emblemą Polski oraz czerwonej czapce, stojący na jasnym tle. W prawym górnym rogu okrągłe wstawienie ze zbliżeniem twarzy kobiety o poważnym wyrazie.
Iga Świątek znów pogratulowała Kacprowi TomasiakowiNurPhoto / Contributor / Robert Prange / ContributorGetty Images
Jeszcze przed rozpoczęciem tegorocznych zimowych igrzysk olimpijskich mówiło się o tym, że Kacper Tomasiak może zaskoczyć wszystkich, włączając się do walki o ikoniczne medale IO. Równie wielu podchodziło jednak do tych przewidywań ze sporą dozą sceptycyzmu.

19-latek postanowił jednak zaskoczyć cały świat już przy pierwszej możliwej okazji. Oddał on bowiem dwa fenomenalne skoki na skoczni normalnej, co poskutkowało wywalczeniem sensacyjnego srebrnego medalu. Tym samym Tomasiak stał się pierwszym polskim medalistą tegorocznych zimowych igrzysk, a także najmłodszym Polakiem w historii ZIO, który zameldował się na podium zmagań.

Według niektórych ekspertów, na tym olimpijski sen genialnego polskiego nastolatka miał się zakończyć. Tomasiak miał jednak zupełnie inne plany. Słynący z niezawodnej siły mentalnej Polak zaprezentował się bowiem równie dobrze na skoczni dużej, meldując się ostatecznie na najniższym stopniu olimpijskiego podium.

Kacper Tomasiak z wyjątkowym wsparciem. Iga Świątek znów gratuluje genialnemu nastolatkowi

Już pierwszy olimpijski "krążek" Tomasiaka wprawił kibiców z kraju nad Wisłą w niemałą ekstazę. Momentalnie pojawiły się setki gratulacji płynących od kibiców, ale także ze świata rodzimego sportu. Jedną z osób, które momentalnie zareagowały na historyczny sukces Tomasiaka była Iga Świątek. Najlepsza polska tenisistka udostępniła na swojej instagramowej relacji informację o medalu Tomasiaka, opatrzoną stosownym podpisem.

Srebrzystobiałe tło z dużym napisem 'BRĄZ', obok którego znajduje się skoczek narciarski w kombinezonie i kasku z numerem 38, trzymający narty na tle logo olimpijskiego i napisów dotyczących konkursu olimpijskiego w skokach narciarskich w Mediolanie Co...
Relacja Igi Świątek po medalu dla TomasiakaIga Świątekmateriał zewnętrzny

Przy okazji drugiego medalu Tomasiaka również nie trzeba było długo czekać na reakcję Igi Świątek. Tym razem schemat działania był bardzo podobny. Tenisistka ponownie opublikowała grafikę, ilustrującą osiągnięcie nastoletniego skoczka z kraju nad Wisłą.

Warto dodać, że zarówno Iga Świątek, jak i Kacper Tomasiak są powiązani z firmą Oshee. Można więc powiedzieć, że należą oni do jednego sportowego "teamu", co z pewnością powoduje pewną nić porozumienia między czołowymi sportowcami z kraju nad Wisłą.

