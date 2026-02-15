Wiekopomny sukces Tomasiaka, nagle taka reakcja Świątek. To musiało się tak skończyć

Jeszcze przed rozpoczęciem tegorocznych zimowych igrzysk olimpijskich mówiło się o tym, że Kacper Tomasiak może zaskoczyć wszystkich, włączając się do walki o ikoniczne medale IO. Równie wielu podchodziło jednak do tych przewidywań ze sporą dozą sceptycyzmu.

19-latek postanowił jednak zaskoczyć cały świat już przy pierwszej możliwej okazji. Oddał on bowiem dwa fenomenalne skoki na skoczni normalnej, co poskutkowało wywalczeniem sensacyjnego srebrnego medalu. Tym samym Tomasiak stał się pierwszym polskim medalistą tegorocznych zimowych igrzysk, a także najmłodszym Polakiem w historii ZIO, który zameldował się na podium zmagań.

Według niektórych ekspertów, na tym olimpijski sen genialnego polskiego nastolatka miał się zakończyć. Tomasiak miał jednak zupełnie inne plany. Słynący z niezawodnej siły mentalnej Polak zaprezentował się bowiem równie dobrze na skoczni dużej, meldując się ostatecznie na najniższym stopniu olimpijskiego podium.

Kacper Tomasiak z wyjątkowym wsparciem. Iga Świątek znów gratuluje genialnemu nastolatkowi

Już pierwszy olimpijski "krążek" Tomasiaka wprawił kibiców z kraju nad Wisłą w niemałą ekstazę. Momentalnie pojawiły się setki gratulacji płynących od kibiców, ale także ze świata rodzimego sportu. Jedną z osób, które momentalnie zareagowały na historyczny sukces Tomasiaka była Iga Świątek. Najlepsza polska tenisistka udostępniła na swojej instagramowej relacji informację o medalu Tomasiaka, opatrzoną stosownym podpisem.

Przy okazji drugiego medalu Tomasiaka również nie trzeba było długo czekać na reakcję Igi Świątek. Tym razem schemat działania był bardzo podobny. Tenisistka ponownie opublikowała grafikę, ilustrującą osiągnięcie nastoletniego skoczka z kraju nad Wisłą.

Warto dodać, że zarówno Iga Świątek, jak i Kacper Tomasiak są powiązani z firmą Oshee. Można więc powiedzieć, że należą oni do jednego sportowego "teamu", co z pewnością powoduje pewną nić porozumienia między czołowymi sportowcami z kraju nad Wisłą.

