Po wygranej w turnieju w Cincinnati Iga Świątek błyskawicznie przeniosła się do Nowego Jorku, gdzie rozegrała kilka meczów miksta. Ona i Casper Ruud dotarli aż do finału US Open w grze mieszanej, ale ostatecznie musieli uznać wyższość doświadczonej włoskiej pary. To Sara Errani i Andrea Vavassori podnieśli zwycięskie trofeum.

Polka wciąż pozostaje w grze o tytuł singlowej mistrzyni amerykańskiego Wielkiego Szlema. Odprawiła z kwitkiem Emilianę Arango (6:1, 6:2), a tuż po spotkaniu, jeszcze w trakcie tradycyjnej rozmowy na korcie, podziękowała kibicom za wsparcie. Wyróżniła zwłaszcza rodaków.

Polacy są wszędzie. Dobrze czuć ich wsparcie. Ale doceniam też kibiców z innych krajów. Mam wrażenie, że co roku jest ich więcej, więc cieszę się, że podoba im się moja gra

Później tenisistka wzięła udział w konferencji prasowej. Mówiła sporo o tenisie, o meczu, o swoich odczuciach. W pewnym momencie zapytano ją jednak o coś zupełnie niezwiązanego z tym, co dzieje się na US Open. Chodzi o głośne na cały świat zaręczyny.

Taylor Swift i Travis Kelce zaręczeni. Iga Świątek reaguje

O tym, że Taylor Swift i Travis Kelce ze sobą randkują, zrobiło się głośno przed dwoma laty. Piosenkarka była widywana na meczach zawodnika NFL, a on bywał na jej koncertach. W końcu sami zainteresowani oficjalnie potwierdzili, że istotnie są parą.

Teraz zrobiło się jeszcze poważniej. Zakochani potwierdzili, że zaręczyli się i szykują się do ślubu. "Wasza nauczycielka angielskiego i nauczyciel WF-u pobierają się" - ogłosili we wpisie w mediach społecznościowych, dołączając romantyczne wspólne zdjęcie. Wpis do tej pory zebrał 30 milionów polubień.

O komentarz do szeroko dyskutowanych zaręczyn poproszono wielką fankę Swift, Świątek. "Iga, różne inne rzeczy dzieją się na świecie, podczas gdy grasz mecze. Jestem ciekaw, w jaki sposób dotarły do ciebie wieści o zaręczynach Taylor i co o nich myślisz" - zapytano Polkę w trakcie konferencji prasowej po spotkaniu z Kolumbijką.

"Mój team pokazał mi tę wiadomość na Instagramie. Cieszę się z jej szczęścia. Zasługuje na wszystko, co najlepsze. Oczywiście, miała wielu chłopaków, wszyscy o tym wiemy. Mam nadzieję, że to będzie ten jedyny. Travis wygląda na świetnego faceta, a ona zdaje się bardzo szczęśliwa, więc i ja jestem szczęśliwa. Życzę im wszystkiego najlepszego" - przekazała Świątek.

Jej odpowiedź niesie się po sieci. Udostępnił ją nawet oficjalny profil WTA. "Iga Świątek komentuje tę Historię Miłosną" - zatytułowano wideo.

Tymczasem tenisistka szykuje się do następnego pojedynku na US Open 2025. Jej rywalką w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju będzie Holenderka Suzan Lamens.

