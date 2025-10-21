Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wieczorem potwierdziły się doniesienia ws. Katarzyny Zillmann. Sama wszystko ujawniła

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Katarzyna Zillmann nie przestaje zachwycać w Tańcu z Gwiazdami. Srebrna medalistka z Tokio "skradła serca" nie tylko jury, lecz najwidoczniej także widzów. Do tej pory przechodziła do kolejnych odcinków niezagrożona, a po niedzielnym, w którym para zatańczyła foxtrota, Zillmann zdecydowała się na zaskakujące wyznanie. "Kiedyś nas coś łączyło" - padło z jej ust.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar
Katarzyna Zillmann i Janja LesarWojciech Olkusnik/East News/ Wojciech Olkusnik/East NewsEast News

Mało która para zdaje się wywoływać takie emocje w tej edycji Tańca z Gwiazdami, co Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. Przyczyn może być kilka - od bogatej pełnej sukcesów kariery wioślarki, przez jej kontrowersyjną niekiedy działalność medialną i chęć wyrażania niepopularnych opinii, aż wreszcie do świetnych występów, które zyskują uznanie w oczach jury.

Zillmann znów błysnęła w Tańcu z Gwiazdami. Jury i widzowie zachwyceni

W niedzielę jednopłciowa para zatańczyła foxtrota do utworu "Jesienne róże" Mieczysława Fogga. Występ zachwycił nie tylko jury, od którego Zillmann i Lesar otrzymały łącznie 38 punktów, lecz również widzów i internautów.

Całkiem inna odsłona ciebie, Kasiu, i na to czekałem. Technicznie - federstep, pięta, palce, wszystko było zatańczone perfect. Prowadzenie i podążanie. Majstersztyk
ocenił taniec Rafał Maserak

"Pozamiatały, znów było obłędnie", "Oglądałam ich taniec z przyjemnością. Pięknie", "Przepiękny taniec. Dziewczyny są rewelacyjne. Brawo", "Najlepsze! Ogarniają taniec, super!". - to natomiast tylko kilka z komentarzy, które ukazały się w mediach społecznościowych TzG pod nagraniem z ich występu.

Uraz Lewandowskiego. "Nie ma tematu, że piłkarz przyjeżdża na kadrę i myśli, że może odnieść kontuzję"Polsat Sport

Katarzyna Zillmann zaskoczyła wyznaniem. "Kiedyś coś nas łączyło"

Niedługo po zakończeniu programu, w niedzielny wieczór Zillmann w rozmowie z Damianem Glinką z portalu "Pomponik" zdecydowała się ujawnić prawdę w odniesieniu do zaskakującej kwestii. Odniosła się do zabawnych porównań do bohatera filmu "Kevin sam w domu". 

Kocham go. To jest zabawne. Myślę, że kiedyś nas coś łączyło, jakiś więzy w innym wymiarze... Gdybym dostawała złotówkę za każdym razem za to, że słyszę, że jestem Kevinem, to nie musiałabym tu występować
wypaliła z uśmiechem i charakterystyczną dla siebie energią Zillmann

Pozycja Zillmann i Lesar w obecnej edycji Tańca z Gwiazdami jest na ten moment na tyle mocna, że to właśnie para jednopłciowa typowana jest przez bukmacherów do zwycięstwa i sięgnięcia po Kryształową Kulę. W dalszej kolejności nieco mniejsze szanse na wygraną daje się Wiktorii Gorodeckiej i Marcinowi Rogacewiczowi.

Zobacz również:

Małgorzata Rozenek-Majdan, Radosław Majdan
Sportowe życie

Małgorzata Rozenek-Majdan straciła wtedy całą nadzieję. "Radziu, koniec, to już koniec"

Anna Dymarczyk
Anna Dymarczyk
Para tancerzy klęczy na parkiecie w bliskim, tanecznym uścisku, obejmując się i patrząc sobie w oczy, na tle sceny oświetlonej jasnymi światłami.
Janja Lesar i Katarzyna ZillmannMAJDANSKI ALEKSANDERNewspix.pl
Uczestniczka ubrana w jasny kostium z przezroczystymi wstawkami stoi na scenie, w prawym górnym rogu dodatkowo pokazana jest para tańcząca podczas programu tanecznego, w jasnym oświetleniu i kolorowej scenerii.
Katarzyna Zillmann ponownie skradła show w "Tańcu z Gwiazdami"Wojciech Olkuśnik/East News, Adam Jankowski/ReporterReporter
Grupa osób ubranych w efektowne stroje sceniczne, stojących obok siebie i bijących brawo podczas wydarzenia rozrywkowego.
Katarzyna Zillmann z Janją Lesar i swoją mamę podczas "Tańca z Gwiazdami"Wojciech OlkuśnikEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja