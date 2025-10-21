Mało która para zdaje się wywoływać takie emocje w tej edycji Tańca z Gwiazdami, co Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. Przyczyn może być kilka - od bogatej pełnej sukcesów kariery wioślarki, przez jej kontrowersyjną niekiedy działalność medialną i chęć wyrażania niepopularnych opinii, aż wreszcie do świetnych występów, które zyskują uznanie w oczach jury.

Zillmann znów błysnęła w Tańcu z Gwiazdami. Jury i widzowie zachwyceni

W niedzielę jednopłciowa para zatańczyła foxtrota do utworu "Jesienne róże" Mieczysława Fogga. Występ zachwycił nie tylko jury, od którego Zillmann i Lesar otrzymały łącznie 38 punktów, lecz również widzów i internautów.

Całkiem inna odsłona ciebie, Kasiu, i na to czekałem. Technicznie - federstep, pięta, palce, wszystko było zatańczone perfect. Prowadzenie i podążanie. Majstersztyk

"Pozamiatały, znów było obłędnie", "Oglądałam ich taniec z przyjemnością. Pięknie", "Przepiękny taniec. Dziewczyny są rewelacyjne. Brawo", "Najlepsze! Ogarniają taniec, super!". - to natomiast tylko kilka z komentarzy, które ukazały się w mediach społecznościowych TzG pod nagraniem z ich występu.

Katarzyna Zillmann zaskoczyła wyznaniem. "Kiedyś coś nas łączyło"

Niedługo po zakończeniu programu, w niedzielny wieczór Zillmann w rozmowie z Damianem Glinką z portalu "Pomponik" zdecydowała się ujawnić prawdę w odniesieniu do zaskakującej kwestii. Odniosła się do zabawnych porównań do bohatera filmu "Kevin sam w domu".

Kocham go. To jest zabawne. Myślę, że kiedyś nas coś łączyło, jakiś więzy w innym wymiarze... Gdybym dostawała złotówkę za każdym razem za to, że słyszę, że jestem Kevinem, to nie musiałabym tu występować

Pozycja Zillmann i Lesar w obecnej edycji Tańca z Gwiazdami jest na ten moment na tyle mocna, że to właśnie para jednopłciowa typowana jest przez bukmacherów do zwycięstwa i sięgnięcia po Kryształową Kulę. W dalszej kolejności nieco mniejsze szanse na wygraną daje się Wiktorii Gorodeckiej i Marcinowi Rogacewiczowi.

