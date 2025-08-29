W trakcie kampanii wyborczej Karol Nawrocki mógł liczyć na duże wsparcie rodziny. Często u jego boku występował najstarszy syn, Daniel. Nie jest to biologiczne dziecko prezydenta, lecz dla niego nie ma to większego znaczenia.

"Jestem ojcem wspaniałego syna, Daniela, który ma 21 lat. Bardzo go kocham. Bez niego nie wyobrażam sobie życia. Wychowuję go od drugiego roku życia. Nie jest moim biologicznym synem. Nie znam innego życia, jak z Danielem, a on nie zna innego ojca, jak ja. Mamy świadomość w moim rodzinnym domu, że Daniel żyje za sprawą głębokiej odporności psychicznej, poświęcenia i gotowości jego młodej wówczas mamy, by go urodzić i żeby życie wygrało" - opowiadał Karol Nawrocki podczas spotkania z sympatykami w Bielsku-Białej.

Temat skomentowała również Marta Nawrocka. Wyjaśniła, że gdy urodziła Daniela, miała 17 lat. Drogi jej i ojca chłopca szybko się rozeszły. Później poznała obecnego męża, który zaopiekował się nią i 2-letnim wówczas synkiem. Zainicjował również proces adopcyjny.

To prawda, jak się poznaliśmy, to miałam 2-letniego synka. I właśnie to mi zaimponowało w Karolu, że dla niego to nie było przeszkodą. Niestandardowa sytuacja, gdy dwoje młodych ludzi zaczyna się ze sobą spotykać

Miłosna historia rodziców w pewnym sensie się powtarza. Także Daniel związał się z młodą kobietą, która wychowuje dziecko z poprzedniego związku. Do mediów docierają wieści, które niektórych mogą zaskoczyć.

Magdalena Grott udostępniła nowe zdjęcie. Niektórzy mogą nieźle się zaskoczyć

Magdalena Grott, dziewczyna Daniela Nawrockiego, jest mamą 3-letniej dziewczynki. Gdy zaszła w ciążę, miała 18 lat. Wraz z ówczesnym partnerem i biologicznym ojcem dziecka wystąpiła w reportażu "Dzień dobry TVN". Był to materiał dotyczący życia nastoletnich matek.

Swoimi doświadczeniami dzieliła się w mediach społecznościowych. Chciała dodać otuchy innym młodym kobietom, które znalazły się w podobnej sytuacji. "Zaczęłam sobie do tego telefonu gadać i nagle zostałam zasypana masą wiadomości. Jest masa osób będących w podobnej sytuacji, które nie mają wśród znajomych nastoletnich mam albo przyszłych mam, a potrzebują porozmawiać z kimś, kto jest na podobnym poziomie, etapie" - relacjonowała.

Dziś wciąż jest aktywna w sieci. I to właśnie teraz na jej profilu pojawiło się zdjęcie, które może być dla niektórych zaskakujące. Magdalena pokazała kadr z katowickiego Spodka. Okazuje się, że była obecna na meczu rozgrywek EuroBasket 2025 pomiędzy Polską a Słowenią.

Magdalena Grott była obecna na meczu Polska - Słowenia https://www.instagram.com/magdalena.grott/ ESP/Instagram

Nieliczni wiedzieli o tym, że dziewczyna Daniela Nawrockiego interesuje się koszykówką i w ogóle sportem. Swego czasu na jej profilu można było obejrzeć kadr z ringu. Najwyraźniej, podobnie jak partnerowi i przyszłemu teściowi, bliskie są jej tematy pięściarskie.

Tak czy inaczej, Grott mogła osobiście oklaskiwać koszykarską reprezentację Polski, która fenomenalnie rozpoczęła mistrzostwa Europy, pokonując Słowenię z Luką Donciciem na czele 105:95. Była to miła sportowa niespodzianka.

Zwycięstwo odniesione zostało przy wsparciu i ogłuszającym aplauzie publiczności, wśród której była m.in. właśnie dziewczyna Nawrockiego. "Ogromne podziękowania dla kibiców. To było naprawdę wspaniałe uczucie pokazać się przed nimi na parkiecie. Pierwszy raz od dłuższego czasu słyszałem kibiców. Zwykle nie za bardzo do mnie dociera doping, ale dziś było ich słychać" - podsumowywał trener biało-czerwonej kadry, Igor Milicić.

Najdłuższe akcje w trzeciej kolejce MŚ siatkarek. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Daniel Nawrocki, Marta Nawrocka, Karol Nawrocki SERGEI GAPON AFP

Daniel Nawrocki Antoni Byszewski/Fotonews Newspix.pl