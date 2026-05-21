Widziałeś? Szczęsny naprawdę to założył. W komentarzach wrze

FC Barcelona po raz kolejny sięgnęła po mistrzostwo Hiszpanii. 29. tytuł czempiona ekipa Hansiego Flicka zapewniła sobie po El Clasico, w którym "Blaugrana" pokonała na Camp Nou Real Madryt 2:0. Zarówno Robert Lewandowski, jak i Wojciech Szczęsny spotkanie to rozpoczęli na ławce rezerwowych, jednak ostatecznie kapitan reprezentacji Polski miał szansę zaprezentować się tego dnia na murawie. A był to występ wyjątkowy, gdyż polski snajper po raz ostatni wziął wówczas udział w El Clasico. Wraz z końcem sezonu "Lewy" przestanie być bowiem piłkarzem katalońskiej drużyny.

W niedzielę 17 maja lider "Biało-Czerwonych" pożegnał się z kibicami Barcelony na Camp Nou, a w tym ważnym dniu towarzyszyli mu jego najbliżsi i przyjaciele. Kilka dni później łzy poruszenia zamieniły się na łzy szczęścia - nadszedł bowiem czas na podsumowanie dobiegającego końca sezonu i kolację mistrzów. Na przyjęciu nie zabrakło polskich zawodników i ich drugich połówek.

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny z żonami na kolacji FC Barcelona. Polski golkiper przyciągnął uwagę swoją stylizacją

Robert Lewandowski tego wieczoru postawił na białą koszulkę, ciemne spodnie, zieloną kurtkę i białe sneakersy, jego małżonka natomiast wybrała brązową bluzkę z długim rękawem i czarną mini spódnicę od Magdy Butrym. Wcale nie gorzej zaprezentowali się Wojciech Szczęsny i jego żona, Marina Łuczenko-Szczęsna. Artystka ubrała jasną minisukienkę w czarne groszki, oversize'ową marynarkę i białe szpilki. Całość stylizacji wyglądała obłędnie, jednak to nie wystarczyło, aby przyćmić bramkarza "Blaugrany". Ten bowiem zdecydował się na dość... oryginalny "look". Ten nie umknął uwadze kibiców.

"Dziewczyny super jak zawsze, Wojciech Szczęsny, ty już nie prasuj koszul", "Koszula Wojtka the best", "Wojtek ładne żelazko", "Jestem fanką koszuli Wojtka", "Koszula Wojciecha robi robotę, kradnę patent", "Iron Man & przyjaciele", "Koszula Wojtka, uwielbiam. Pozytywni wariaci" - komentowali internauci.

Wojciech Szczęsny zdecydował się beżowe spodnie i sportowe buty, jednak to koszula skradła show. Golkiper miał bowiem na sobie element garderoby marki Vetements z... "przypalonym" śladem po żelazku na klatce piersiowej. Cena? "Jedyne" 3476 złotych.

Marina, Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny

Robert i Anna Lewandowscy





