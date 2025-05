Wideo z Pawłem Fajdkiem hitem w sieci. Musiał zareagować, w tle Steczkowska

Po awansie Justyny Steczkowskiej do finału Eurowizji na profilu Memoriału Kamili Skolimowskiej na Instagramie pojawiło się zabawne wideo, na którym słynne "Gaja Challenge" wykonuje... Paweł Fajdek. 35-latkowi specjalizującemu się w rzucie młotem nie umknęło to nagranie, które rozbawiło go do łez. Tak utytułowany reprezentant Polski zareagował na filmik z jego udziałem.