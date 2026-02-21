Daria Kliszyna przez lata kariery wyrosła na jedną z czołowych zawodniczek w skoku w dal. Urodzona w rosyjskim Twierze zawodniczka ma w swoim CV m.in. dwa złote medale halowych mistrzostw Europy z 2011 oraz 2013 roku. Rok później w Zurychu sięgnęła po brąz mistrzostw Europy na stadionie. W 2016 roku na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro uplasowała się na dziewiątej lokacie.

O Kliszynie zrobiło się głośno właśnie w 2016 roku. Wówczas cała reprezentacja Rosji została wykluczona ze startów międzynarodowych, co było pokłosiem odkrycia zorganizowanego systemu dopingowego w tym kraju. Kliszyna stanowiła wyjątek, gdyż przebywając od wielu lat w USA udowodniła, że nie ma nic wspólnego z tym, co działo się w jej ojczyźnie, a wszelkie kontrole dopingowe przeszła w USA. Nie spotkało się to z dobrym odbiorem w Rosji, gdzie wielokrotnie wprost nazywaną ją "zdrajczynią".

To właśnie startując pod neutralną flagą Kliszyna w 2017 roku osiągnęła swój życiowy sukces, zdobywając srebrny medal mistrzostw świata w Londynie. Drugie miejsce na podium dał jej skok na odległość siedmiu metrów - do najlepszej Brittney Reese z USA zabrakło jej tylko dwóch centymetrów.

Tak Rosjanie potraktowali wicemistrzynię świata. Prawda wreszcie wyszła na jaw

W ostatnich dniach Kliszyna przypomniała o sobie w ojczyźnie. Cytowana przez portal "sports.ru" opowiedziała o tym, w jak ciężkiej sytuacji znalazła się przez decyzję rosyjskich władz. Wicemistrzyni świata odebrano jednopokojowe mieszkanie w Twerze, które zostało jej przyznane w 2011 roku. Sama zawodniczka utrzymuje, że nieruchomość miała przejść na jej własność w momencie startu w igrzyskach olimpijskich, zdobycia medalu mistrzostw świata lub po osiągnięciu wymaganego stażu pracy.

- W zeszłym roku odebrano mi to mieszkanie. Zostałam z niego eksmitowana. W Rosji jestem uważana za bezdomną. Nie mam meldunku. Powiedziano mi, że muszę być aktywnym sportowcem, żeby złożyć dokumenty dotyczące tego mieszkania i przenieść je na moją własność. Byłam świeżo upieczoną mamą, kiedy cały ten proces się rozpoczął. Trwało to ponad rok, ale w końcu musiałam oddać klucze - opowiadała Kliszyna w rozmowie z Witą Krawczenko.

Kliszyna potwierdziła, że w przeszłości była zapewniana na każdym kroku, że nie musi obawiać się o prawa do własności dotychczasowego mieszkania. Jak podkreśla Rosjanka, nie wie co wydarzy się obecnie z jej byłym mieszkaniem - nie wyklucza, że prawdopodobnie zostanie przekazane wojsku.

Portal "sports.ru" opublikował również oświadczenie ministerstwa majątku obwodu twerskiego. Opisano w nim m.in. fakt utraty statusu zawodniczki reprezentacji Rosji w 2022 roku, który przedstawiono jako główny powód odebrania Kliszynie przyznanego wcześniej lokum. Jak zaznaczono, lekkoatletka nie opuściła mieszkania po otrzymaniu zawiadomienia o wykluczeniu z rosyjskiej kadry, przez co sprawę rozstrzygał sąd.

Daria Kliszyna GLYN KIRK AFP

Władimir Putin Vyacheslav Prokofyev AFP

Flaga Rosji, z reguły niewidziana na oficjalnych zawodach międzynarodowych AFP

