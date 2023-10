Wicemistrz olimpijski w końcu odnalazł miłość. Związał się z miliarderką

Emil Iversen nie jest raczej osobą stałą w uczuciach. Znany biegacz narciarski w ostatnich latach spotykał się z wieloma kobietami, żadnej z nich jednak nie udało się zawrócić Norwegowi w głowie do tego stopnia, by utrzymać go u swego boku na dłużej. Teraz jednak 32-latek jest zakochany po uszy. Serce mistrza świata i wicemistrza olimpijskiego skradła wyjątkowa osoba. Mowa bowiem o najbogatszej kobiecie w Skandynawii.