Wiceminister sportu dosadnie o freak fightach. To koniec walk celebrytów w Polsce?

Ireneusz Raś zapytany o freak fighty w Polsce. Nie zamierzał gryźć się w język

Podobne zdanie na temat freak fightów mają politycy. Jakiś czas temu w rozmowie z mediami tego typu walki ostro skrytykował Mateusz Morawiecki, Donald Tusk z kolei przyznał, że chciałby ograniczyć dostęp dzieci i młodzieży do tego typu widowisk. "Nie jestem fanem freak-fightów. Mamy wiele takich zdarzeń, nie nazwę tego do końca sportowych, które promują w sposób spektakularny brutalność i wulgarność. (...) Uważam, że to, co jest takim patosportem i patostreamerką w internecie powinno być ograniczone, jeśli chodzi o dostęp najmłodszych do tego typu widowisk" - przekazał, cytowany przez Fakt.