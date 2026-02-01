Lewandowska zaczęła się otwierać na temat swojego małżeństwa najpierw na Gali Mistrzów Sportu, gdzie pokazała swojego męża w nieco innym świetle, a potem w rozmowie z "Twoim Stylem", której echa pobrzmiewały przez cały styczeń. Wspominała m.in. o tym, że przez pewien czas właściwie całe życie było podporządkowane piłkarskiej karierze aktualnego napastnika FC Barcelony.

Anna Lewandowska pokazała nagranie z sypialni

W rodzinnym życiu Lewandowskich na pierwszy rzut oka nie widać żadnych wad - najsłynniejsza polska WAG chętnie publikuje w mediach społecznościowych momenty czułości między nią, mężem i córkami, pokazuje też ich wspólne chwile. Widać, że państwo Lewandowscy lubią spędzać ze sobą czas.

Tym razem jednak "Lewa" postanowiła zaskoczyć i pokazała nagranie z ich sypialni. Wszystko przez to, że oboje postawili na pewną znaczącą zmianę. Małżonka piłkarza pokazała, o co chodzi i wskazała, jak może to pomóc zarówno jej, jak i jej mężowi.

Lewandowscy dokonali zmiany w sypialni

Na nagraniu widać Roberta Lewandowskiego trenującego na rowerku stacjonarnym. Poniżej jego żona zamieściła krótki opis dotyczący tego, czego ma dotyczyć jego trening i w czym może pomóc. Okazało się, że para w tym celu zmieniła nieco przeznaczenie swojej sypialni.

Zarówno Lewandowska jak i jej mąż zaczęli trenować wysiłkowo w warunkach obniżonego dostępu do tlenu (hipoksji). Wskazała na wiele zalet tego typu ćwiczeń i wyjaśniła, w czym mogą pomóc na dłuższą metę.

"Sypialnia stała się naszym wybranym miejscem na regenerację - ja skupiam się na odpoczynku w miejscu, w którym jest mniejszy dostęp do tlenu, a mój mąż używa stanu hipoksji podczas treningu wysiłkowego" - wyjaśniała Lewandowska. Zdaje się, że pod kątem poświęcenia w kontekście sportu i ćwiczeń oboje nadają na tych samych falach.

