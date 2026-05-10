Wiadomo, kto włamał się do domu Bednarka. Trwa pościg za sprawcami
Jan Bednarek przeżył ostatnio prawdziwy koszmar. Doszło do włamania do jego domu i to na jego oczach. Piłkarz z rodziną wrócili do domu i zastali tam włamywaczy, którzy zaczęli im grozić nożem i ostatecznie wynieśli kosztowności o wartości ok. 150 tys. euro. Portugalska policja wie już, kto stał za włamaniem, ale przestępcy wciąż nie trafili w ręce funkcjonariuszy.
"To sprawa osobista, ale Jan był dziś rano i trenował z drużyną. Czuje się dobrze mimo trudnych wydarzeń ostatniej nocy" - mówił trener FC Porto, Francesco Farioli. Zapewniał też, że Bednarek otrzymał w zespole każde możliwe wsparcie.
Jan Bednarek przeżył koszmar we własnym domu
W piątek, około godziny 21:30 doszło do włamania do domu Jana Bednarka. Piłkarz wrócił z żoną i córką do domu i zastał tam włamywaczy. Jeden z nich zaczął grozić mu nożem. Na szczęście nikt nie został ranny, ale przestępcy uciekli z łupem o wartości ok. 150 tys. euro. Według relacji policji poszukiwani nie spodziewali się, że sportowiec wróci do domu, gdy oni będą wciąż rabować jego własność.
Wiadomo, że defensor wrócił już do treningów w FC Porto i czeka teraz na ruch miejscowej policji. Poczynione zostały już pierwsze ustalenia, ale napastnicy wciąż nie zostali ujęci - sprawiedliwość musi jeszcze trochę poczekać.
Wiadomo, kim byli włamywacze, którzy obrabowali Bednarka
Portugalski dziennik "Jornal do Noticias" ustalił, że za napadem na dom Jana Bednarka stać miała zorganizowana pięcioosobowa grupa, w której skład wejść miało czterech mężczyzn i jedna kobieta.
Dodatkowo wszyscy mieli posługiwać się językiem hiszpańskim, co wskazywałoby na zagraniczną szajkę włamywaczy. Póki co trwa wciąż akcja policyjna, a w międzyczasie Jan Bednarek i jego rodzina otrzymali wsparcie od klubu - jego dom został odpowiednio zabezpieczony, zapewniono im również pomoc psychologiczną.