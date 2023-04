Sport od dawna odgrywał w życiu Tomasza Lisa bardzo ważną rolę. Dziennikarz ponad 20 razy stawał na starcie maratonów organizowanych w różnych miejscach świata. Niestety, w sporym stopniu odbiło się to na jego zdrowiu. W październiku zeszłego roku, krótko po powrocie do Polski z zawodów biegowych w Chicago, przeszedł czwarty udar .

Miałem udar. Jestem na erce udarowej jednego z warszawskich szpitali. Podobno już żyję, choć w nocy nie było to takie pewne. Co dalej zdecydują lekarze. Wszystkich pozdrawiam

Sprawę ewentualnego powrotu do wytężonej aktywności fizycznej po przebytym udarze komentował publicznie neurolog dr Adam Hirschfeld. "Pamiętam z okresu pracy w szpitalu maratony, które odbywały się w Poznaniu. Zasadniczo chyba po każdym jakiś biegacz trafiał na SOR z rozpoznaniem udaru mózgu lub zawału serca. (...) Sądzę, że pacjentów po trzech udarach jako lekarz raczej zachęcałbym, by zrezygnowali z biegania w maratonach z uwagi na nadmierny wysiłek fizyczny" - wyjaśniał dla portalu abcZdrowie.

Tymczasem kilka miesięcy po udarze Lis zabrał głos i opowiedział, co działo się z nim w trakcie maratonu. "Bardzo mi na tym maratonie zależało. Nie mogłem zejść z trasy, choć było bardzo ciężko" - rozpoczął historię. Lekarze nie zostawili mu złudzeń - o bieganiu, do jakiego przyzwyczajony był do niedawna, może zapomnieć. "Zgodnie z instrukcją lekarzy zrezygnowałam na razie z biegania i przeszedłem na spacery" - przyznał.