I o ile 38-latek skupił się na nowym wyzwaniu, o tyle Babiarz uciekł na jakiś czas od medialne świata. Kilka tygodni temu pojawiły się informacje o problemach zdrowotnych 60-latka, który nie był w stanie skomentować marcowych halowych mistrzostw świata w Glasgow. Sytuacja była poważna. " Walczy o zdrowie , oczywiście marzy, wręcz modli się o to, by wrócić do pełni sił i być na letnich mistrzostwach. Lekkoatletyka to jego wielka miłość i pasja. On w to wierzy i to mu daje siłę" - mówił bliski znajomy dziennikarza.

Reklama