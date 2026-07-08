We wtorek zapadła zaskakująca, a przy tym oburzająca decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Jego Rada Wykonawcza tymczasowo zniosła zawieszenie Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego (RKO), które obowiązywało od 12 października 2023 r.

Jak przekazano w oficjalnym komunikacie, decyzja ta została podjęta po gruntownej analizie przeprowadzonej przez komisję prawną MKOl. Uznano, że RKO nie zrzesza już żadnych regionalnych organizacji sportowych na terytoriach podlegających jurysdykcji Narodowego Komitetu Olimpijskiego Ukrainy. Ponadto RKO potwierdził, że nie prowadzi i nie będzie prowadzić żadnej działalności na tych terytoriach. MKOl będzie natomiast nadal uważnie monitorować sytuację związaną z wszelkimi działaniami RKO.

Zawieszenie Rosji zdjęte przez MKOl. Jest głos prosto z Kremla

Ruch MKOl-u spotkał się z ostrym wetem ze strony Polski. Wyraził je minister sportu i turystyki w rządzie Donalda Tuska - Jakub Rutnicki.

- Stanowczo potępiam decyzję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o tymczasowym zniesieniu zawieszenia Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Konsekwentnie stoimy na stanowisku, że rosyjska agresja na Ukrainę wymaga zachowania szczególnej odpowiedzialności również w obszarze sportu międzynarodowego. Dzisiejsza decyzja MKOl nie zmienia obowiązujących rekomendacji dotyczących zakazu udziału zawodników z Rosji i Białorusi we współzawodnictwie sportowym na terenie Polski pod symbolami narodowymi - przekazało jego stanowisko oficjalne konto polskiego resortu.

Mimo to Rosjanie mogą świętować swój sukces. Na tym jednak nie zamierzają się zatrzymać, już składając kolejne deklaracje. Chcą bowiem w pełni wrócić na międzynarodowe salony świata sportu, o czym świadczą wypowiedzi rzecznika Kremla - Dmitrija Pieskowa.

- Ta decyzja to ważny krok na drodze do przywrócenia naszym sportowcom praw do udziału w międzynarodowych zawodach. Prace w tym zakresie będą jednak kontynuowane przez nasze organy sportowe. Prowadzą je one nieustannie i konsekwentnie, a te działania będą kontynuowane - przekazał przedstawiciel Władimira Putina cytowany przez kremlowską agencję TASS.

I dodał: - Z pewnością to ogromne osiągnięcie. W naszym ministerstwie sportu cały zespół negocjatorów z MKOl. To bardzo złożona, intensywna praca. Widzimy rezultaty. Zaangażowanych jest w to bardzo wiele osób. Decyzja w sprawie statusu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego jest również krokiem w kierunku przywrócenia pełnych relacji między Rosyjskim Komitetem Olimpijskim a Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim.

Dmitrij Pieskow Ilya Pitalev/Kremlin AFP

Siedziba MKOl-u w Lozannie AFP





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