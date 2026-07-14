Weto Lewandowskiej, nie poleciała z mężem do USA. Na to zanosiło się od dawna

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Robert Lewandowski wysiadł z samolotu w Chicago bez rodziny u boku. Na taki obrót spraw zanosiło się od dawna, wszak z medialnych doniesień wynikało, że Anna chce na razie zostać w Europie i podomykać różne sprawy. Wiadomo, co i gdzie robi teraz oraz kiedy - wraz z córkami - dołączy do męża w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Anna Lewandowska, Robert Lewandowski
Anna Lewandowska, Robert LewandowskiTEDI/PIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl

Samolot z Robertem Lewandowski na pokładzie wylądował na amerykańskiej ziemi, lecz piłkarz wysiadł z niego bez najważniejszych osób u boku. Nie było z nim ani żony Anny ani córek Klary i Laury. "Lewa", jako odpowiedzialna matka i bizneswoman, miała odmówić niemal natychmiastowej przeprowadzki do Chicago. Wiadomo, gdzie jest i co robi teraz.

To dlatego Anna Lewandowska nie poleciała z Robertem do Chicago

Sprawdziły się informacje Pudelka, wedle których Robert Lewandowski do Chicago przeprowadzi się na razie sam. "Ania z córkami, Klarą i Laurą, dołączy do męża dopiero miesiąc później - w połowie sierpnia lub nawet pod koniec wakacji. Na początku Robert chce się maksymalnie skupić na znalezieniu nowego lokum dla rodziny" - przekazano.

Będzie rozglądał się za przestronnym domem na przedmieściach pod Chicago lub dużym, luksusowym apartamentem w samym centrum metropolii
- dodawał informator.

Ważnym aspektem przy wyborze nowego domu będą okoliczne placówki szkolne. Ludzie z Chicago Fire mieli przygotować dla Lewandowskich kilka propozycji szkół dla dziewczynek.

"W grę wchodzą tylko elitarne szkoły brytyjskie lub amerykańskie, a ostateczną decyzję Robert i Anna podejmą wspólnie po powrocie z rekonesansu" - wyjaśniono.

Mówi się, że Lewandowska dostanie szansę na rozwinięcie się w USA pod względem biznesowym. Niewykluczone, że nauczona doświadczeniem z Barcelony założy nowe studio treningowe, tym razem w Chicago.

Na razie jednak została w Europie, by spokojnie i w odpowiedzialny sposób dopiąć biznesowe projekty i zorganizować pracę firm tak, by móc po czasie dołączyć do męża w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

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Lewandowski w Chicago, jego żona w Warszawie. Tak spędza czas

Jednym z kluczowych punktów codzienności Anny Lewandowskiej jest sport. Od tygodni przygotowuje się do startu w następnych zawodach Hyrox. Obecnie przebywa w Warszawie, gdzie trenuje razem ze znajomymi.

Godziny po tym, jak "Lewy" wylądował w Chicago, na profilu w mediach społecznościowych jego żony pojawiła się relacja z treningu interwałowego. "Był to ciężki trening. (...) Nie ukrywam, że po dwóch tygodniach biegania jestem już trochę zmęczona. Ale cele są ambitne" - przyznała w jednym z najnowszych nagrań.

Na wieczór zaplanowała jednak relaks. Pochwaliła się, że razem z najlepszą przyjaciółką wybiera się na koncert Bad Bunny'ego na Stadionie Narodowym w Warszawie.

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