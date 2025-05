Wellman kiwała tylko głową, Rozenek mówiła o traumie. "Syndrom sztokholmski"

Małgorzata Rozenek w podcaście Doroty Wellman

Od razu padło pytanie związane z jej wykształceniem prawniczym, a także pytanie o to, czy właśnie ze względu na dokonania i doświadczenie, nie obraża jej to, że ktoś nazywa ją influencerką . Rozenek od razu podkreśliła, że w ogóle się nie obraża w przestrzeni publicznej.

Małgorzata Rozenek opowiedziała o traumie

"Mnie niewiele rzeczy obraża, dlatego że wbrew pozorom nie biorę wszystkiego do siebie (...) To jest kwestia treningu, który przeszłam w szkole baletowej na młodym umyśle. Jak masz dziesięć lat i wchodzisz do szkoły baletowej, codziennie słyszysz, że wszystko robisz źle, wszystko robisz fatalnie, ale nawiązujesz pewien rodzaj relacji, którą można określić syndromem sztokholmskim ze swoimi nauczycielami i chcesz zasłużyć na ich akceptację, (...) ale uczysz się być niezależny od tej opinii to uodparniasz się po prostu" - mówiła Małgorzata Rozenek.