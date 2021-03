Luksus ma swoją cenę! Wie o tym zapewne bardzo dobrze Robert Lewandowski, który w poniedziałek zjawił się na konferencji prasowej w pierwszym dniu zgrupowania polskiej kadry. Spore zainteresowanie wzbudziły nie tylko słowa "Lewego", ale także - a może przede wszystkim - zegarek, który miał na ręce. Okazuje się, że może on być wart nawet 400 tys. złotych.

Węgry – Polska. Robert Lewandowski: Za kadencji Brzęczka często byłem osamotniony z przodu (POLSAT SPORT).

Poniedziałek był dla Roberta Lewandowskiego niezwykle intensywnym dniem.

Kapitan polskiej kadry najpierw odebrał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, później pojawił się na konferencji prasowej, a następnie odbył pierwszy trening pod wodzą selekcjonera Paula Sousy.

- Od pierwszego spotkania z selekcjonerem komunikat w kwestii tego jak mamy grać był klarowny. Teoria będzie miała znaczenie, ale praktyka na boisku też. Musimy się skupić na tym co potrafimy grać i na tym, by wyciągnąć jak najwięcej z tego okresu - mówił Lewandowski podczas wirtualnego spotkania z dziennikarzami ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).

Znawcy zwrócili jednak uwagę nie tylko na słowa "Lewego", ale i zegarek, który miał na ręce. Gadżet kapitana polskiej kadry jest bowiem wart fortunę!

Luksusowy zegarek Roberta Lewandowskiego

Jak ustalił "Super Express", był to zegarek szwajcarskiej firmy Patek Philippe, a dokładniej model 5164R-001 w wersji z różowego złota. Brązowa tarcza ze złotymi cyframi z powłoką luminescencyjną jest w nim przytwierdzona do paska z brązowego materiału. Zegarek posiada system podwójnej strefy czasowej i jest wodoodporny do 120 metrów, a jego cena zwala z nóg. Może być bowiem wart nawet 400 tys. złotych.

Zdjęcie Robert Lewandowski podczas konferencji prasowej z ekskluzywnym zegarkiem na ręce / Polsat Sport /

Warto zauważyć, że to nie pierwszy raz, gdy drogocenny sprzęt na ręce Lewandowskiego wzbudza tak duże zainteresowanie. Podobnie było po gali Globe Soccer Awards, na której snajper Bayernu Monachium zaprezentował zegarek o wartości około 262 tys. złotych ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).

TB

