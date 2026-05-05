Turniej w Madrycie nie ułożył się po myśli Aryny Sabalenki. Sensacyjnie przegrała mecz z dużo niżej notowaną Hailey Baptiste 6:2, 2:6, 6:7 i pożegnała się z zawodami już na etapie ćwierćfinału. Dłuższego rozbratu z kortem jednak nie będzie. Od kilku dni Białorusinka przebywa we Włoszech, gdzie lada chwila weźmie udział w Internazionali BNL d'Italia. Na miejscu, jeszcze przed pierwszym starciem, liderka rankingu WTA rozpoczęła celebrowanie pewnej ważnej okazji. I to nie sama.

28. urodziny Sabalenki. Wyjątkowe życzenia od narzeczonego

Na 5 maja przypadają 28. urodziny Sabalenki, a dzień ten przyszło jej świętować w Rzymie. Z życzeniami już z samego rana pospieszył jej narzeczony. Na profilu w mediach społecznościowych opublikował kilka zdjęć z Aryną, wszem wobec wyznając ukochanej wielką miłość. "Wszystkiego najlepszego dla miłości mojego życia (i najfajniejszej dziewczyny na świecie. Jestem cholernym szczęśliwcem, że mam ciebie u swego boku. Kocham cię nade wszystko" - ogłosił Georgios Frangulis.

Wspaniałym prezentem, jaki Białorusinka mogłaby sprawić sobie sama, byłoby z pewnością zwycięstwo w Internazionali BNL d'Italia. Zwłaszcza, że we Włoszech nie zwyciężyła jeszcze nigdy. Po jej stronie drabinki są m.in. Magda Linette, Linda Noskova, Amanda Anisimova, Coco Gauff, Mirra Andriejewa oraz Jasmine Paolini. Ewentualny finał zagrałaby z którąś z siódemki: Jelena Rybakina, Iga Świątek, Jessica Pegula, Elina Switolina, Victoria Mboko, Marta Kostiuk, Karolina Muchova.

Sabalenka raz dotarła do finału tych zawodów. Było to w 2024 roku. Wówczas uległa Świątek 2:6, 3:6. Był to trzeci i, jak na razie ostatni, triumf Polki we Włoszech. Poprzednio wygrywała jeszcze w 2022 i 2021 roku.

Cokolwiek by w Rzymie się nie stało, Aryna na pewno nie straci pozycji liderki rankingu WTA. Prowadzi z 10 110 punktami na koncie. Druga jest Jelena Rybakina (8 555 pkt), a trzecia Iga Świątek 6 948).

Ranking WTA na 05.05.2026 - pierwsza dziesiątka:

Aryna Sabalenka - 10 110 pkt Jelena Rybakina - 8 555 pkt Iga Świątek - 6 948 pkt Coco Gauff - 6 749 pkt Jessica Pegula - 6 136 pkt Amanda Anisimova - 5 985 pkt Mirra Andriejewa - 4 181 pkt Jasmine Paolini - 3 722 pkt Victoria Mboko - 3 531 pkt Elina Switolina - 3 530 pkt

Aryna Sabalenka Clive Brunskill AFP

Georgios Frangulis i Aryna Sabalenka Al Bello AFP

Aryna Sabalenka w trakcie finału Madrid Open Burak Akbulut/Anadolu AFP

Jannik Sinner - Alexander Zverev. Skrót meczu Polsat Sport