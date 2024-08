We Francji są zaskoczeni słowami Babiarza. Przyznali, co o nich myślą

Przemysław Babiarz powrócił do komentowania igrzysk dla TVP po krótkim zawieszeniu, które odbiło się szerokim echem w Polsce i na świecie. O komentatorze pisały zagraniczne media, choć, co ciekawe, jego występ nie stał się istotnym tematem we Francji. Jeden z tamtejszych dziennikarzy, Frank Simon, wypowiedział się na temat słów Babiarza dotyczących piosenki "Imagine". Musiał przyznać, że nieco go one zdziwiły.