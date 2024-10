Wdowiec po Annie Przybylskiej z ukochaną. Romantyczne ujęcia Bieniuka trafiły do sieci

Wdowiec po Przybylskiej z ukochaną. Czułe kadry Bieniuka trafiły do sieci

"Ja też w swoim życiu poznałam miłość, ale z perspektywy czasu widzę, że to uczucie, które mam w sobie teraz, jest głębsze. Lepiej znam siebie, wiem też, jakich wartości szukam w drugiej osobie. Mogę powiedzieć, że miłość do Jarka jest dojrzała, mądra i piękna. My z Jarkiem staramy się wciąż zaskakiwać i pilnować, by naszym jedynym wspólnym mianownikiem nie była codzienna rutyna" – opowiadała modelka.