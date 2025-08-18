18 sierpnia 2024 roku polskie środowisko piłkarskie niespodziewanie pogrążyło się w żałobie po tym, jak media obiegła informacja o śmierci Franciszka Smudy. Były selekcjoner reprezentacji Polski chorował na białaczkę, a kilka miesięcy przed tragedią otrzymał przeszczep szpiku od swojego brata. Kiedy wydawało się, że trener ma się lepiej, stan jego zdrowia nagle uległ pogorszeniu. Niestety, jego życia nie dało się już uratować. 22 sierpnia 2024 roku Smuda został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. W ostatniej drodze towarzyszyła mu jego wieloletnia miłość, Małgorzata Drewniak-Smuda.

Małgorzata Drewniak-Smuda po śmierci męża. "Nigdy nie żalił się na swój los"

Rok po tej ogromnej tragedii wdowa po Franciszku Smudzie zdecydowała się przerwać milczenie i udzieliła obszernego wywiadu "Przeglądowi Sportowemu", w którym opowiedziała o walce męża z chorobą. "Już pierwsze diagnozy w 2022 r. były złe. Już wtedy lekarze dość stanowczo powiedzieli, że przeżycie przez kolejny rok to będzie wszystko. U Franka nie było jednak ani chwili załamania czy myślenia, co to będzie. Tylko konsekwentna walka. Był w tym wszystkim bardzo zdyscyplinowany. To, co zalecali mu lekarze, bardzo skrupulatnie realizował" - wyznała.

W walce z chorobą Smudzie pomóc miał przeszczep szpiku, który ten otrzymał w ubiegłym roku od swojego brata. I choć z początku wyglądało na to, że były selekcjoner "Biało-Czerwonych" ma się lepiej, sytuacja szybko się zmieniła. "Przeszczep szpiku kostnego zniósł bardzo dobrze. Już sam wiek był zagrożeniem, ale lekarze przyznali, że nadspodziewanie dobrze to przeszedł. Po wypisaniu ze szpitala udało nam się zachować w domu reżim higieniczny. Do zdrowia wracał w dość dobrym tempie. Nawet raz czy dwa w tygodniu chodził na treningi wzmacniające. Wcześniej nigdy tego nie robił, a po przeszczepie miał osłabiony organizm, więc chodziło o to, żeby odbudować go pod względem fizycznym. Załamanie stanu zdrowia przyszło z dnia na dzień. Gdy został wzięty do szpitala na badania, nikt nie sądził, że już z tego szpitala nigdy nie wyjdzie" - oznajmiła.

Małgorzata Drewniak-Smuda nie ukrywa, że mocno brakuje jej męża. Choć przez wiele lat spędzali wiele czasu w ciągu roku z dala od siebie, ostatnie lata swojego życia szkoleniowiec przeżył u boku małżonki. Nic więc dziwnego, że ta przyzwyczaiła się do jego obecności. Stara się ona jednak radzić sobie ze śmiercią męża i większość swojego czasu poświęca pracy. W ten sposób nie myśli ona stale o wielkiej tragedii, z jaką przyszło się jej zmierzyć w ubiegłym roku. "To byłaby droga donikąd. Można się w tym zatracić. Samemu trzeba sobie narzucić jakiś reżim, żeby to przetrwać" - podkreśliła.

Chóc Drewniak-Smuda nie chciała, aby jej mąż był selekcjonerem polskiej reprezentacji, kiedy pojawiła się oferta, pozwoliła ona ukochanemu podążać za marzeniami. Niestety, po niezbyt udanym Euro 2012 w wykonaniu "Biało-Czerwonych" kibice szybko wyrobili sobie zdanie na temat trenera. Mimo to po jego śmierci polskie środowisko piłkarskie pogrążyło się w żałobie i cały kraj mówił tylko o tym, jak wybitnym trenerem był Smuda.

"Bardzo mnie to zaskoczyło, że ludzie go tak szanują i doceniają. Tylko że Franek byłby pewnie dumny, zachwycony, zaszczycony i może wreszcie poczułby się doceniony, gdyby wiedział, jak ludzie się do niego odnoszą. Za życia jednak tego zabrakło. Ostatnio oglądałam benefis Henryka Kasperczaka na stadionie Wisły. Takie rzeczy są fajne, ale przede wszystkim za życia. (...) Oczywiście były czasy, gdy wychodziliśmy gdzieś razem i wszyscy go rozpoznawali, ale jednak to poczucie przygnębienia spowodowane Euro było dominujące. Chyba nie czuł się doceniany. Za dużo mi jednak o tym nie mówił, bo to nigdy nie był człowiek wylewny. Nawet jak był chory. Ja się przejmowałam, ale czy on? Nie wiem... Nigdy nie żalił się na swój los" - przyznała wdowa po Smudzie.

