To był niezwykle udany rok dla Pawła Fajdka. Reprezentant Polski w rzucie młotem po raz piąty z rzędu został mistrzem świata, na mistrzostwach Europy także znalazł się na wysokim miejscu, zawody ukończył bowiem z czwartym wynikiem. Mimo to, sukcesy wybitnego lekkoatlety według kibiców głosujących na niego w 88. Plebiscycie "Przeglądu Sportowego" oraz Polsatu nie wystarczyły, by 33-latek znalazł się wysoko w końcowym rankingu.