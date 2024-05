Z czasem polska aktorka zaczęła coraz bardziej otwarcie mówić o doświadczeniach związanych z macierzyństwem, podchodząc z dystansem do codziennych trudności.

Poruszające wyznanie Zofii Zborowskiej-Wrony. Celebrytka odsłoniła prawdę

Aktorka nawet po narodzinach drugiej córki nie zrezygnowała z aktywności w mediach społecznościowych. Nieustannie relacjonuje internautom to, co dzieje się teraz u niej w życiu. A dzieje się dużo, bowiem w maju doszły jej i siatkarzowi nowe obowiązki związane z wychowaniem małej Jaśminy. Aktorka nie ukrywa, że czas po ciąży mocno daje jej się we znaki. Kobieta znajduje się obecnie w okresie połogu, który zazwyczaj trwa około sześciu tygodni. W relacji na Instagramie postanowiła ujawnić trudną prawdę dotyczącą codziennych wyzwań.