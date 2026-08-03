Ważna decyzja Karola Nawrockiego. Zdecydował ws. "Starucha"

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Prezydent Karol Nawrocki wydał w poniedziałek (3 sierpnia) trzy postanowienia w zakresie zastosowania prawa łaski. Wśród nich ma się znajdować m.in. Piotr "Staruch" Staruchowicz, a więc słynny kibic Legii Warszawa, który pod koniec 2025 roku sam zadzwonił do prezydenta z prośbą o ułaskawienie.

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Karol Nawrocki ułaskawił Piotra "Starucha" StaruchowiczaEast News

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim podsekretarz stanu Mateusz Kotecki Kotecki poinformował, że prezydent wydał tego dnia trzy postanowienia w zakresie zastosowania prawa łaski.

Kotecki przekazał, że w jednym z przypadków postępowanie ułaskawieniowe zostało wszczęte na żądanie prezydenta, a prawo łaski zastosowano przez darowanie środka karnego - zakazu wstępu na imprezy masowe, i zarządzono zatarcie skazania. Osoba ta, jak przekazał Kotecki, była skazana z art. 54. ust 2 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, czyli przebywanie w czasie trwania masowej imprezy sportowej w miejscu innym niż wskazany na bilecie wstępu. Wśród motywów ułaskawienia, zaznaczył prezydencki minister, były m.in. pozytywna opinia środowiskowa i incydentalny charakter czynu.

Karol Nawrocki podjął decyzję ws. "Starucha"

W tym przypadku wiadomo już, że chodzi o Piotra "Starucha" Staruchowicza, czyli jednego z najbardziej znanych kibiców Legii Warszawa, który prowadzi m.in. doping na tzw. Żylecie.

- Mogę już potwierdzić, że Pan Prezydent Karol Nawrocki skorzystał z przysługującej mu "autonomicznej" prerogatywy prawa łaski także dzisiaj wobec drugiego mojego Mandanta (słynnego STARUCHA) i uwolnił go od tzw. zakazu stadionowego - przekazał adwokat Krzysztof Wąsowski.

Staruchowicz zakaz stadionowy miał otrzymać w marcu 2025 roku. Kibic Legii zresztą sam skontaktował się z prezydentem Nawrockim ws. ułaskawienia.

- Witam serdecznie pana prezydenta. Dzwonię - nazwijmy to - w sprawie prywatnej. Zostałem ukarany zakazem stadionowym za stanie na płocie i prowadzenie dopingu w Lublinie, mimo że posiadałem akredytację wydaną przez organizatora i mogłem tam przebywać, na płocie. Sąd w Lublinie skazał mnie jednak na dwa lata zakazu stadionowego - powiedział do Nawrockiego, który był gościem "Kanału Zero" w grudniu 2025 roku.

Prezydent znał sprawę i przyznał, że "jeśli taki wniosek wpłynął, to zostanie rozpatrzony". - Dziwnie brzmi sytuacja, w której kibic odpowiedzialny za doping nie może wejść na gniazdo - ubolewała głowa państwa, która teraz podjęła decyzję ws. ułaskawienia.

Kim jest "Staruch"?

Piotr Staruchowicz od wielu lat kojarzony jest jako jeden z najważniejszych kibiców Legii Warszawa. W przeszłości wywołał jednak wiele skandali. W 2010 roku uczczono minutą ciszy Jana Wejcherta, który był współwłaścicielem Legii, a "Staruch" wówczas zaintonował okrzyk "jeszcze jeden" w kierunku Mariusza Waltera. Za to zachowanie otrzymał pierwszy raz dwuletni zakaz stadionowy.

W przeszłości był także oskarżony o handel narkotykami, ale został uniewinniony. Ponadto słynna była sprawa, gdy spoliczkował Jakuba Rzeźniczaka, za co odpowiadał przed sądem.

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