Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim podsekretarz stanu Mateusz Kotecki Kotecki poinformował, że prezydent wydał tego dnia trzy postanowienia w zakresie zastosowania prawa łaski.

Kotecki przekazał, że w jednym z przypadków postępowanie ułaskawieniowe zostało wszczęte na żądanie prezydenta, a prawo łaski zastosowano przez darowanie środka karnego - zakazu wstępu na imprezy masowe, i zarządzono zatarcie skazania. Osoba ta, jak przekazał Kotecki, była skazana z art. 54. ust 2 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, czyli przebywanie w czasie trwania masowej imprezy sportowej w miejscu innym niż wskazany na bilecie wstępu. Wśród motywów ułaskawienia, zaznaczył prezydencki minister, były m.in. pozytywna opinia środowiskowa i incydentalny charakter czynu.

Karol Nawrocki podjął decyzję ws. "Starucha"

W tym przypadku wiadomo już, że chodzi o Piotra "Starucha" Staruchowicza, czyli jednego z najbardziej znanych kibiców Legii Warszawa, który prowadzi m.in. doping na tzw. Żylecie.

- Mogę już potwierdzić, że Pan Prezydent Karol Nawrocki skorzystał z przysługującej mu "autonomicznej" prerogatywy prawa łaski także dzisiaj wobec drugiego mojego Mandanta (słynnego STARUCHA) i uwolnił go od tzw. zakazu stadionowego - przekazał adwokat Krzysztof Wąsowski.

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Staruchowicz zakaz stadionowy miał otrzymać w marcu 2025 roku. Kibic Legii zresztą sam skontaktował się z prezydentem Nawrockim ws. ułaskawienia.

- Witam serdecznie pana prezydenta. Dzwonię - nazwijmy to - w sprawie prywatnej. Zostałem ukarany zakazem stadionowym za stanie na płocie i prowadzenie dopingu w Lublinie, mimo że posiadałem akredytację wydaną przez organizatora i mogłem tam przebywać, na płocie. Sąd w Lublinie skazał mnie jednak na dwa lata zakazu stadionowego - powiedział do Nawrockiego, który był gościem "Kanału Zero" w grudniu 2025 roku.

Prezydent znał sprawę i przyznał, że "jeśli taki wniosek wpłynął, to zostanie rozpatrzony". - Dziwnie brzmi sytuacja, w której kibic odpowiedzialny za doping nie może wejść na gniazdo - ubolewała głowa państwa, która teraz podjęła decyzję ws. ułaskawienia.

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Kim jest "Staruch"?

Piotr Staruchowicz od wielu lat kojarzony jest jako jeden z najważniejszych kibiców Legii Warszawa. W przeszłości wywołał jednak wiele skandali. W 2010 roku uczczono minutą ciszy Jana Wejcherta, który był współwłaścicielem Legii, a "Staruch" wówczas zaintonował okrzyk "jeszcze jeden" w kierunku Mariusza Waltera. Za to zachowanie otrzymał pierwszy raz dwuletni zakaz stadionowy.

W przeszłości był także oskarżony o handel narkotykami, ale został uniewinniony. Ponadto słynna była sprawa, gdy spoliczkował Jakuba Rzeźniczaka, za co odpowiadał przed sądem.

Piotr "Staruch" Staruchowicz Andrzej Iwańczuk East News

Piotr Staruchowicz Kamil Piklikiewicz East News





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