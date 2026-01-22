Walczak nie chciała tego ukrywać po rozstaniu z Zillmann. Szczere wyznanie

Katarzyna Zillmann i Julia Walczak przez lata były jednymi z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskim sporcie kobiecym. Zillmann to utytułowana wioślarka, medalistka igrzysk olimpijskich w Tokio, wielokrotna mistrzyni świata i Europy, która dzięki swojej charyzmie i otwartości zyskała ogromną sympatię kibiców. Walczak również związana jest ze sportem - przez lata aktywna fizycznie, wspierająca środowisko sportowe i angażująca się w inicjatywy promujące zdrowy tryb życia. Razem tworzyły duet, który inspirował i pokazywał, że miłość i pasja mogą iść w parze.

Ich związek trwał pięć lat i przez długi czas uchodził za bardzo udany. Julia i Katarzyna chętnie pojawiały się razem na wydarzeniach branżowych, nie ukrywały uczucia i otwarcie mówiły o wzajemnym wsparciu. Szczególnie widoczne było to w momencie, gdy Zillmann zdecydowała się wziąć udział w programie "Taniec z Gwiazdami". Początkowo Julia Walczak była stałą bywalczynią widowni, dopingowała ukochaną, publikowała pełne dumy relacje w mediach społecznościowych i podkreślała, jak bardzo cieszy się z jej nowego wyzwania. Z czasem jednak czujni fani zauważyli, że Walczak coraz rzadziej pojawia się podczas odcinków na żywo, aż w końcu całkowicie zniknęła z publiczności.

Julia Walczak wprost po rozstaniu z Katarzyną Zillmann. "Chyba jest lepiej"

Jak się później okazało, na sali tanecznej między Katarzyną Zillmann a jej taneczną partnerką Janją Lesar narodziła się wyjątkowa chemia. Bliskość, jaką tancerka i wioślarka prezentowały w kolejnych odcinkach, wzbudziła wiele emocji wśród widzów, ale też wątpliwości Julii Walczak dotyczące przyszłości ich relacji. W końcu para podjęła decyzję o rozstaniu, co było sporym zaskoczeniem dla fanów.

Julia Walczak nie miała zamiaru ukrywać, że rozstanie bardzo ją dotknęło. Stara się jednak odnaleźć w nowej rzeczywistości i krok po kroku układać życie na nowo, korzystając ze wsparcia przyjaciół. Na Instagramie byłej partnerki Katarzyny Zillmann pojawił się ostatnio wpis, w którym Walczak zdradziła, jak obecnie się czuje. Opublikowała rolkę z jednego z wieczorów spędzonych w gronie bliskich osób i zdobyła się na szczere wyznanie:

"Gdy ktoś pyta, jak się czuję, to mówię, że nie wiem. Ale tak wyglądam w randomowy czwartek na kolacji z moimi ludźmi. Więc chyba jest lepiej" - napisała Julia Walczak.

