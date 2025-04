W życiu Zborowskiej doszło do tragedii. Po latach wróciła do tematu

"Nikomu nie życzę takiego doświadczenia, jakim jest poronienie. A mierzenie się z taką stratą w kontekście ciągłych pytań o to "kiedy dziecko" było dla nas niezwykle trudne. Stąd moje odwieczne prośby do Was, aby nigdy, nikomu nie zadawać takich pytań. Na szczęście nasza historia ma happy end i tego samego życzę Wam z całego serca" - pisała Zofia Zborowska na Instagramie w 2021 roku.