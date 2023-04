W wieku 65 lat został ojcem. Tajner zdradził, jakie ma teraz relacje z synem

Apoloniusz Tajner o swoim synie: "Kapitalny, kochany chłopaczek"

Wiadomość o ciąży ukochanej byłego prezesa PZN odbiła się głośnym echem w internecie. Kibice zakpili z 68-letniego mężczyzny, sugerując, że jest już za stary, by mieć kolejne dziecko. Jak widać, para nie przejęła się uwagami i szczęśliwie wychowuje chłopca, którego łączy silna więź z ojcem . We wtorek Apoloniusz Tajner był gościem programu "Dzień Dobry TVN". Przed kamerami opowiedział o najmłodszym z rodziny.

Dziennikarka, Anna Kalczyńska dopytywała mężczyznę o to, czy widzi różnice w tym, jak wychowywał swoje dzieci.

"Wcześniej nie miałem czasu. Byłem trenerem, więc często byłem poza domem. W latach 80. wszystko wyglądało inaczej, a teraz mam więcej wolnego i sądzę, że ten mały szkrab na tym zyskuje. To na pewno było świadome ojcostwo. Urodził nam się kapitalny, kochany chłopaczek, zwłaszcza jak podchodzi i mówi: 'Kocham cię, tatuś "- dodał.

Co ciekawe, Apoloniusz Tajner od samego początku poświęcał dziecku dużą uwagę. Musiał przejąć obowiązki ukochanej. "Ja się zajmowałem dzieckiem, bo żona bała się go dotykać, przenosić, czy kąpać. To ja tego wszystkiego pilnowałem"- mówił w "DDTVN".