W telewizji jej nie chcieli. Teraz ujawnia, dlaczego nie może znaleźć pracy

Oprócz sportu 30-latka może pochwalić się całkiem niezłymi liczbami w sieci. To właśnie w internecie rozpoczęła swoją nową działalność, która przyniosła jej wielką sławę na całym świecie. Jej profile społecznościowe biją rekordy popularności. Na Instagramie obserwuje ja już 3,7 mln. użytkowników. Reprezentantka Stanów Zjednoczonych lubi szokować swoich fanów. Niekiedy publikuje w mediach fotki, które pozostawiają coraz mniej wyobraźni . Właśnie przez te odważne zdjęcia, 30-latka nie może znaleźć sobie teraz pracy.

Dramat "najseksowniejszej kobiety świata". Nie chcą jej w telewizji

"Najpierw muszą cię chcieć, a tradycyjne media się mnie po prostu boją i nie chcą ze mną pracować, ponieważ z tego, co mi powiedziano 'jestem nieprzewidywalna'. Wiem, co mam powiedzieć i kiedy muszę coś powiedzieć i nie zamierzam robić sobie żartów z piersi w telewizji publicznej. Ale boją się, ponieważ jestem dla nich zbyt ryzykowna" - zdradziła "najseksowniejsza kobieta świata", cytowana przez "The Sun".