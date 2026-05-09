Już od pewnego czasu zapowiadało się, że Inter Mediolan może sięgnąć w tym sezonie po mistrzostwo Włoch. Ekipa Cristiana Chivu, w której prym wiódł między innymi Piotr Zieliński, fantastycznie radziła sobie bowiem w rozgrywkach na krajowym podwórku.

Decydujący okazał się mecz z 3 maja. Wówczas Zieliński i spółka mierzyli się z Parmą. Zwycięstwo pozwalało "Nerazzurrim" na ostateczne przypieczętowanie losów tytułu mistrzowskiego. Polak mocno przyczynił się do tego osiągnięcia, bowiem w końcowych minutach pierwszej połowy asystował on przy otwierającym wynik golu Marcusa Thurama. Ostatecznie Inter Mediolan zwyciężył ten mecz, stając się pełnoprawnym mistrzem Serie A.

Zieliński i spółka w Watykanie. Pogratulował im sam Ojciec Święty

Radości po historycznym triumfie nie było końca. Sam Zieliński mógł czuć dumę ze swojego osiągnięcia. Nie brakowało bowiem głosów, które bez wahania wskazywały go jako absolutnego kreatora ostatecznego sukcesu drużyny z Mediolanu.

Sama feta nie skończyła się jednak w dniu wywalczenia tytułu mistrzowskiego. 9 maja klub Polaka opublikował w swoich mediach społecznościowych zdjęcia z bardzo doniosłego wydarzenia, wchodzącego w skład celebracji tytułu. W tym celu członkowie Interu musieli wybrać się w małą podróż.

Przedstawiciele zespołu przyjechali bowiem do Watykanu, gdzie spotkali się z urzędującym obecnie Ojcem Świętym Leonem XIV. Na audiencji u papieża można było zobaczyć między innymi prezesa drużyny Giuseppe Marottę, trenera Cristiana Chivu oraz oczywiście zawodników, którzy po długich bataliach stanęli na samym szczycie włoskiego futbolu.

Dla Interu to wyjątkowe spotkanie jest kolejnym dowodem niebagatelnej wagi ich niedawnego osiągnięcia. Nie każdy ma bowiem okazję przebywać w tak bliskim otoczeniu Ojca Świętego. Wcześniej tego typu spotkanie odbył między innymi obecny lider tenisowego ranking ATP Jannik Sinner. Papież nie stroni zresztą od świata sportu. Sam wyznał kiedyś, że prywatnie jest pasjonatem tenisa, a w przeszłości aktywnie uprawiał nawet tę dyscyplinę.

Piotr Zieliński

Leon XIV

Piotr Zieliński

