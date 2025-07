W środku nocy Kwaśniewska nadała taki komunikat. Sama potwierdza to, o czym mówiono. Gratulacje dla Świątek

Mówiło się, że Aleksandra Kwaśniewska jest wielką fanką tenisa oraz Igi Świątek. Teraz córka byłego prezydenta udowadnia, że to nie tylko plotki. Po zwycięstwie Polki w Wimbledonie w środku nocy opublikowała komentarz, w którym nie mogła powstrzymać pozytywnych emocji. "Kocham tę dziewczynę i kocham tę historię" - rozpoczęła. A potem miała do dodania coś jeszcze. Na koniec zwróciła się do sztabu Świątek.