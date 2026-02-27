Zbliżające się igrzyska paralimpijskie już na starcie wywołują wiele emocji, lecz niekoniecznie tych czysto sportowych. Wszystko za sprawą decyzji Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego, który zdecydował, że - w przeciwieństwie do tego, co oglądaliśmy na minionych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina - reprezentanci Rosji i Białorusi będą mogli liczyć na pełne przywileje, występując pod własną flagą i z hymnem.

Ten ruch wywołał falę oburzenia i protestów. Dołączyła do nich także Polska - najpierw za sprawą komunikatu, które wysłało w świat Ministerstwo Sportu i Turystyki. Później oficjalny bojkot ogłosił również Polski Komitet Paralimpijski. Jego prezes Łukasz Szeliga zapowiadał na łamach Interii, że ze względu na zaistniałą sytuację "ani zarząd, ani on sam, ani nikt inny z działaczy nie będzie brał udziału" w ceremonii otwarcia imprezy czterolecia.

Igrzyska paralimpijskie. W Rosji sypią się gromy. Padły skandaliczne słowa

Rosjanie nie kryją swojego oburzenia takimi zapowiedziami. - Estonia, Polska, Litwa, Ukraina, Finlandia i Holandia ogłosiły bojkot - wylicza tamtejszy portal "Vseprosport". I cytuje przy tym skandaliczną wypowiedź Dmitrija Guberniewa, który postanowił obrazić przedstawicieli wszelkich państw, protestujących wobec rosyjskiej flagi na igrzyskach paralimpijskich, w tym także Polaków.

- Głupcami są te kraje, które ogłosiły bojkot ceremonii otwarcia igrzysk paralimpijskich. Robią sobie tylko krzywdę. Czy w ten sposób zaszkodzą rosyjskim paraolimpijczykom? Oczywiście, że nie. Po prostu sportowcy i urzędnicy z tych krajów nie wezmą udziału w ceremonii otwarcia, więc niech sobie siedzą w swoich norach" - powiedział Rosjanin przedstawiany nie tylko jako prezenter telewizyjny, ale i doradca kremlowskiego ministra sportu.

I trudno nie oburzać się na tego typu słowa atakujące inne nacje za to, że poszczególne kraje nie chcą stawać jak równy z równym na światowych salonach sportowych z Rosjanami, którzy już od przeszło czterech lat kontynuują swoją zbrodniczą misję na terytorium Ukrainy.

Wiemy już jednak, że wszelkie bojkoty okażą się bezskuteczne w kwestii zmiany decyzji Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego. Jego prezes Andrew Parsons ogłosił już, że nic nie może odebrać Rosjanom i Białorusinom prawa występu pod flagą narodową. - Ta decyzja nie może zostać uchylona ani przez zarząd, ani przeze mnie - obwieścił wszem i wobec.

Władimir Putin w budynku Dumy Państwowej SPUTNIK / AFP AFP

Władimir Putin ALEXANDER NEMENOV / AFP AFP

KRC Genk - Dinamo Zagrzeb. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport