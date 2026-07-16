W Rosji uznali ją za "zdrajczynię". Wzięła ślub z ukochaną. Są zdjęcia

Minęło już pięć lat od czasu, gdy Daria Kasatkina zebrała się na odwagę i dokonała coming out. Rosjanka ogłosiła, że jest w związku z łyżwiarką figurową Natalją Zabijako. W 2025 roku para pochwaliła się zaręczynami, a słowa tenisistki - niegdyś ósmej rakiety świata - były cytowane na całym świecie.

Kasatkina przyznała, że nie potrafiłaby dalej chować się przed światem, chciała publicznie pokazać swoje życiowe szczęście. Potępiła też fakt, że społeczność LGBTQ+ ma ograniczone prawa w Rosji. Skrytykowała również wojenne działania Rosjan na Ukrainie. Wezwała swoją ojczyznę do zaprzestania agresji.

Po tych słowach Kasatkina została uznana w Rosji za "zdrajczynię". Obecnie nie może wrócić do swojej ojczyzny. Dlatego jako swój nowy dom wybrała Australię i od 2025 roku reprezentuje barwy właśnie tego kraju w tenisowych rozgrywkach.

Rok po zaręczynach powiedziały sobie "tak". Są zdjęcia z ceremonii

W ostatnim czasie w życiu prywatnym Kasatkiny miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Tenisistka wraz ze swoją ukochaną nie czekały długo na sformalizowanie związku po zaręczynach i właśnie w połowie lipca wzięły ślub.

"Właśnie przeżyliśmy najlepszy dzień w życiu. Świętowaliśmy miłość, wolność i akceptację. Na razie brak słów - pozostaje jedynie wdzięczność" - napisała na swoim Instagramie Kasatkina i dołączyła kilka zdjęć z ceremonii. W komentarzach błyskawicznie pojawiła się lawina gratulacji, także od oficjalnego profilu WTA.

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Partnerka Kasatkiny łyżwiarka Natalja ma na swoim koncie sporo sukcesów. Tym największym jest srebrny medal, wywalczony w rywalizacji drużynowej na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu. Rok później zdobyła też brązowy medal na mistrzostwach świata.





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