Jej oświadczenie nie pozostało bez echa. Wielu zarzucało kobiecie hipokryzję , bowiem w sieci łatwo można wyszukać fotografię byłej tyczkarki w wojskowym mundurze. Co więcej, należała do tzw. "Drużyny Putina", która zrzeszała sportowców oficjalnie wspierających rosyjskiego władcę.

"To, co zrobiła Jelena Isinbajewa, jest po prostu podłe. Nigdy bym nie pomyślał, że tak wielki sportowiec, który godnie bronił naszego kraju, wyrzeknie go w tak haniebny sposób" - grzmiał generał i deputowany do Dumy - Wiktor Sobolew.