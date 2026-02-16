W poniedziałek potwierdziły się doniesienia ws. Brzoski. To już oficjalne

W październiku głośnym echem niosła się publiczna interakcja kierowcy wyścigowego Kacpra Sztuki i milionera Rafała Brzoski. "Moje marzenie jest na wyciągnięcie ręki! Jest ono znacznie bliżej, niż mogło mi się wydawać! Kluczową kwestią jest jednak budżet i upływający czas" - pisał sportowiec o swoich ambicjach na występy na zapleczu Formuły 1, zwracając się w tym temacie właśnie do milionera i szefa InPostu.

Panowie umówili się na golfa, by w takich okolicznościach porozmawiać o finansowaniu sportu. "Chętnie zagram z panem Rafałem o coś więcej niż tylko golfa. Chcemy porozmawiać o promocji polskiej firmy na arenie międzynarodowej. Nie chcę zapeszać i wybiegać do przodu. Na razie skupiamy się na tym, by otworzyć sobie drzwi do rozmów" - mówił wówczas Sztuka dla WP SportowychFaktów, a teraz poznaliśmy kolejny rozdział tej historii.

Niespodziewany zwrot ws. Rafała Brzoski. To już potwierdzone

W poniedziałek potwierdziły się doniesienia, wedle których Pracodawcy RP powołali Platformę Sportową. Za ekspercką inicjatywą stoi Rafał Brzoska, który dokonał dość niespodziewanego zwrotu ku promocji polskiego sportu. Wcześniej skupiał się na projektach z innych biznesowych dziedzin.

Jak czytamy w komunikacie prasowym, głównym celem Platformy Sportowej jest "uporządkowanie i wzmocnienie systemowej roli sportu w rozwoju gospodarczym, zdrowotnym i społecznym Polski". Ma to być miejsce, w którym toczyć się będzie dialog między biznesem, środowiskiem sportowym oraz administracją publiczną.

Platforma Sportowa przy Pracodawcach RP będzie koncentrować się na tworzeniu systemowych rozwiązań wspierających rozwój sportu poprzez aktywne zaangażowanie przedsiębiorców. Jej głównym celem jest przenieść postrzeganie aktywności sportowej z kategorii 'hobby' do zakładki 'inwestycja zdrowotna'

Przewodniczącą tworu mianowano trenerkę i bizneswoman Ewę Chodakowską. Wiceprzewodniczącymi zaś zostali Mateusz Kusznierewicz, mistrz olimpijski i mistrz świata w żeglarstwie, oraz Sebastian Świderski, srebrny medalista mistrzostw świata (2006) i prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

"Sport nie jest wyłącznie obszarem emocji i rywalizacji. To realny element polityki zdrowotnej, kapitału społecznego i biznesu. Bez systemowej zmiany, bez profesjonalizacji działań, bez zaangażowania się sponsorów, którzy będą mieć warunki i będą widzieć wartość we wsparciu sportowców, nie poprawimy stanu zdrowia społeczeństwa, a na końcu naszego dorobku medalowego. Widzimy to dobrze na odbywających się właśnie igrzyskach olimpijskich" - mówi Joanna Makowiecka-Gatza, prezes Pracodawców RP.

O sportowym kierunku obranym przez Rafała Brzoskę w najnowszym wpisie w mediach społecznościowych z radością informuje również przywołany wcześniej Kacper Sztuka. "Pytaliście, czy od ostatniego spotkania z Rafałem Brzoską coś się wydarzyło i… tak. Pan Rafał obiecał, że będzie działać w temacie polskiego motorsportu i tak też robi" - informuje kierowca, publikując fotografię z milionerem.

