W Polsce jest mistrzem, nagłe wieści o współpracy z Rosjanami. Zaskakujący ruch
Kilka dni temu w Polsce zrobiło się głośno za sprawą rosyjskiego Hype Fighting Championship. Organizacja bezprawnie wykorzystała wizerunki polskich zawodników MMA do promocji swojej nadchodzącej gali, co spotkało się z negatywną reakcją żony jednego z nich, Doroty Jurkowskiej. Federacja postanowiła więc rozpocząć działania marketingowe od nowa, a jej kolejny ruch jest sporym zaskoczeniem. Nowym prezesem federacji został mistrz wagi ciężkiej... FAME MMA.
Korzenie Hype Fighting Championship sięgają Rosji, gdzie organizacja od lat prowadzi działalność skupioną na popularnych freak fightach. Na jej galach często występują zawodnicy z Europy Wschodniej, a w ostatnim czasie firma podjęła decyzję o wejściu na polski rynek.
Początek działań Hype, skupionych wokół polskiej widowni, nie należał jednak do najbardziej udanych. Federacja kilka dni temu wywołała wokół siebie ogromny skandal po tym, jak zdecydowała się bezprawnie wykorzystać wizerunek Jana Błachowicza do promocji swojej pierwszej gali skierowanej do Polaków. Na to ogłoszenie w ostry sposób zareagowała wówczas żona zawodnika, Dorota Jurkowska.
- Działając w imieniu Jana Błachowicza, proszę o natychmiastowe usunięcie jego wizerunku z jakichkolwiek materiałów promocyjnych i zaprzestanie ich wykorzystywania i rozpowszechniania w konotacji z państwa organizacją oraz jej partnerami. Wszelkie takie działania naruszają dobra osobiste i są niezgodne z prawem - napisała.
Nie do wiary, mistrz wagi ciężkiej ogłosił nagłą decyzję. Rosjanie wkraczają do akcji
Ruch Jurkowskiej okazał się strzałem w dziesiątkę, bowiem Hype nie tylko usunęło wpis z Błachowiczem, ale i chwilowo wycofało się z dalszej reklamy w Polsce. Wznowienie działań marketingowych nastąpiło natomiast w trakcie świąt wielkanocnych, a federacja powróciła z pewnym rebrandingiem polegającym na zmianie logo oraz nazwy z Hype Fighting Championship na HYPE MMA EUROPE.
Co ciekawe, ogłoszono także prezesa organizacji, którym został niedawny zdobywca pasa wagi ciężkiej na FAME MMA 30, Makhmud Muradov. - Mam dla was wszystkich dobre wiadomości. Startuje moja własna liga HYPE MMA EUROPE, a 2 maja odbędzie się już pierwsza gala - powiedział Muradov w krótkim nagraniu na Instagramie.
Termin pierwszego wydarzenia HYPE MMA EUROPE przypada dokładnie na ten sam dzień, w którym swoją polską inaugurację miało zorganizować Hype Fighting Championship w Erywaniu w Armenii (2 maja). Niewykluczone zatem, że to właśnie tam odbędzie się pierwsza gala organizacji, która ma w planach zagrozić FAME MMA na polskim rynku freak fightów.