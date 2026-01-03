W Niemczech aż huczy o reprezentantce Polski. Wystarczył jeden wpis

Natalia Padilla-Bidas ma za sobą jeden z najważniejszych okresów w dotychczasowej karierze piłkarskiej. Skrzydłowa kobiecej reprezentacji Polski na stałe zapisała się w historii, zdobywając pierwszą bramkę dla "Biało-Czerwonych" podczas mistrzostw Europy. Urodzona w hiszpańskiej Marbelli zawodniczka od lat konsekwentnie rozwija się na europejskich boiskach, a jej talent i dynamika sprawiły, że stała się ważnym punktem kadry narodowej. Po dwóch latach spędzonych na wypożyczeniach w 1. FC Köln oraz Sevilli wróciła do Bayernu Monachium, gdzie ponownie walczy o najwyższe cele. Jako 49-krotna reprezentantka Polski uchodzi dziś za jedną z liderek młodego pokolenia piłkarek.

Padilla-Bidas znana jest jednak z tego, że rzadko dzieli się w mediach społecznościowych szczegółami ze swojego życia prywatnego. Jej profile zdominowane są przez treści sportowe, zdjęcia z meczów i treningów oraz kadry związane z reprezentacją. Tym większe poruszenie wywołał fakt, że tym razem zrobiła wyjątek, publikując noworoczne zdjęcie, które natychmiast przyciągnęło uwagę kibiców i mediów - szczególnie w Niemczech.

Celtic - Rangers. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Natalia Padilla-Bidas dokonała coming outu

Wraz z nadejściem 2026 roku piłkarka dokonała coming outu, pokazując się u boku ukochanej. Partnerką Natalii Padilli-Bidas okazała się jej klubowa koleżanka z Bayernu Monachium - Lena Oberdorf. Na opublikowanej fotografii obie zawodniczki patrzą na siebie z wyraźną czułością, co nie pozostawiło wątpliwości co do charakteru ich relacji. "Są razem!" - ogłosił niemiecki Bild, podkreślając, że zdjęciu towarzyszył romantyczny utwór "Te regalo" Relsa B z wymownymi słowami o miłości i bliskości.

Natalia Padilla-Bidas jest w związku z koleżanką z klubu Instagram/nataliapadilla19 materiał zewnętrzny

Niemieckie media zwracają uwagę, że to nie pierwszy taki związek w szatni Bayernu, przypominając relację Pernille Harder i Magdaleny Eriksson. Szczególne znaczenie nowa relacja może mieć dla Leny Oberdorf, która wraca do zdrowia po poważnej kontuzji więzadeł. Dla obu piłkarek to połączenie prywatnego szczęścia i sportowych ambicji, a noworoczny wpis stał się jasnym sygnałem, że odnalazły miłość, której nie chcą już ukrywać.

Natalia Padilla-Bidas Nderim Kaceli / Nderim Kaceli / DPPI via AFP AFP

Natalia Padilla-Bidas w meczu z Niemkami SEBASTIEN BOZON AFP

Natalia Padilla-Bidas Michael Zemanek/Shutterstock East News