A jednak to nie tylko plotki ws. Marty Nawrockiej. Ogłosiła w niedzielę

Weekendowy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem przeszedł już do historii. Nie brakowało wzruszeń, głównie za sprawą kończącego karierę i żegnającego się z kibicami Kamila Stocha. W niedzielę oddał skok na odległość 119,5 metra, co nie pozwoliło mu na zakwalifikowanie się do drugiej serii. Po wszystkim długo machał na zeskoku do fanów, a później wpadł w ramiona żony.

"Puściły mi nerwy po ostatnim skoku na Wielkiej Krokwi. Musiałem pójść opanować emocje od razu do rodziny, bo nie byłbym w stanie rozmawiać" - przyznawał Stoch w rozmowie z dziennikarzami. Przy okazji skomentował również obecność na Wielkiej Krokwi prezydenta Karola Nawrockiego.

Nie mam grafiku pana prezydenta, ale jest mi bardzo miło, że najważniejszy człowiek w Polsce zaszczycił nas swoją obecnością i nam kibicował

Prezydentowi na trybunie VIP towarzyszyli najbliżsi: młodszy syn Antoni, który w sobotę pojawił się u boku ojca na XVIII Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasną Górę, oraz żona Marta. Po konkursie w Zakopanem pierwsza dama zabrała głos.

Na krótko przed startem Pucharu Świata w Zakopanem oficjalnie potwierdzono, że żegnać Kamila Stocha będą dwaj prezydenci - poprzedni i obecny. Po zawodach Karol Nawrocki zamienił ze skoczkiem kilka słów, panowie uścisnęli sobie dłonie i - wraz z kibicami - odśpiewali "Mazurka Dąbrowskiego".

"Wspaniała atmosfera, biało-czerwone flagi i Konkurs Indywidualny Pucharu Świata. To był ostatni występ Kamila Stocha - dziękujemy Legendzie za lata dumy, zwycięstw i sportowej klasy. Gratulacje dla zwycięzców i wyrazy uznania dla polskich skoczków za walkę do końca" - opisał to doświadczenie prezydent.

To jednak nie wszystko. Na Wielkiej Krokwi pojawiła się również pierwsza dama, która nie omieszkała podzielić się wrażeniami. Zwróciła się także do Stocha. "Zakopane. Konkurs Indywidualny Pucharu Świata oraz pożegnalny skok naszego mistrza Kamila Stocha na Wielkiej Krokwi. Dziękujemy za ogromne sportowe emocje i wielkie osiągnięcia" - przekazała w niedzielny wieczór we wpisie w mediach społecznościowych.

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. "Dziękujemy za obecność. To była wyjątkowa niedziela", "Fajnie, że byliście!", "To najlepsza plenerowa impreza zimowa jaką można sobie wyobrazić. Fantastyczna atmosfera.. Polecam" - czytamy w komentarzach kibiców.

Karol Nawrocki z żoną na PŚ w Zakopanem Grzegorz Momot PAP

Prezydent i pierwsza dama, PŚ w Zakopanem KAI TALLER Newspix.pl