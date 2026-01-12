Partner merytoryczny: Eleven Sports

W niedzielę wieczór potwierdziły się doniesienia ws. Marty Nawrockiej. Sama ogłosiła

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

O tym, że Karol Nawrocki pojawi się na konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem, wiedziano już na kilka dni przed startem zawodów. Potwierdziły się także doniesienia, wedle których na Wielkiej Krokwi nie zabrakło pierwszej damy. Po wszystkim Marta Nawrocka sama udzieliła komentarza i w niedzielny wieczór ogłosiła, co ma do przekazania Kamilowi Stochowi.

Kobieta w czarnym futrzanym kapeluszu i ciemnej kurtce, osadzona w zimowej scenerii, na jej ubraniu i włosach widać opadający śnieg.
Pierwsza dama na konkursie PŚ w ZakopanemBartlomiej BodzekEast News

Weekendowy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem przeszedł już do historii. Nie brakowało wzruszeń, głównie za sprawą kończącego karierę i żegnającego się z kibicami Kamila Stocha. W niedzielę oddał skok na odległość 119,5 metra, co nie pozwoliło mu na zakwalifikowanie się do drugiej serii. Po wszystkim długo machał na zeskoku do fanów, a później wpadł w ramiona żony.

"Puściły mi nerwy po ostatnim skoku na Wielkiej Krokwi. Musiałem pójść opanować emocje od razu do rodziny, bo nie byłbym w stanie rozmawiać" - przyznawał Stoch w rozmowie z dziennikarzami. Przy okazji skomentował również obecność na Wielkiej Krokwi prezydenta Karola Nawrockiego.

Nie mam grafiku pana prezydenta, ale jest mi bardzo miło, że najważniejszy człowiek w Polsce zaszczycił nas swoją obecnością i nam kibicował
- przyznał.

Prezydentowi na trybunie VIP towarzyszyli najbliżsi: młodszy syn Antoni, który w sobotę pojawił się u boku ojca na XVIII Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasną Górę, oraz żona Marta. Po konkursie w Zakopanem pierwsza dama zabrała głos.

    A jednak to nie tylko plotki ws. Marty Nawrockiej. Ogłosiła w niedzielę

    Na krótko przed startem Pucharu Świata w Zakopanem oficjalnie potwierdzono, że żegnać Kamila Stocha będą dwaj prezydenci - poprzedni i obecny. Po zawodach Karol Nawrocki zamienił ze skoczkiem kilka słów, panowie uścisnęli sobie dłonie i - wraz z kibicami - odśpiewali "Mazurka Dąbrowskiego".

    "Wspaniała atmosfera, biało-czerwone flagi i Konkurs Indywidualny Pucharu Świata. To był ostatni występ Kamila Stocha - dziękujemy Legendzie za lata dumy, zwycięstw i sportowej klasy. Gratulacje dla zwycięzców i wyrazy uznania dla polskich skoczków za walkę do końca" - opisał to doświadczenie prezydent.

    To jednak nie wszystko. Na Wielkiej Krokwi pojawiła się również pierwsza dama, która nie omieszkała podzielić się wrażeniami. Zwróciła się także do Stocha. "Zakopane. Konkurs Indywidualny Pucharu Świata oraz pożegnalny skok naszego mistrza Kamila Stocha na Wielkiej Krokwi. Dziękujemy za ogromne sportowe emocje i wielkie osiągnięcia" - przekazała w niedzielny wieczór we wpisie w mediach społecznościowych.

    Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. "Dziękujemy za obecność. To była wyjątkowa niedziela", "Fajnie, że byliście!", "To najlepsza plenerowa impreza zimowa jaką można sobie wyobrazić. Fantastyczna atmosfera.. Polecam" - czytamy w komentarzach kibiców.

    Karol Nawrocki
    Karol Nawrocki z żoną na PŚ w ZakopanemGrzegorz MomotPAP
    Mężczyzna w zimowej kurtce i czapce, ubrany w szalik z polskim godłem, stoi wśród kibiców podczas padającego śniegu. Obok znajdują się inni ludzie również ubrani na zimowo, atmosfera pełna zaangażowania.
    Prezydent i pierwsza dama, PŚ w ZakopanemKAI TALLERNewspix.pl

