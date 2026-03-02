W niedzielę potwierdziły się doniesienia ws. Marty Nawrockiej. Sama oświadczyła
Sport jest bliski sercu nie tylko Karola Nawrockiego, lecz także jego żony. Pierwsza dama udowadniała to już nieraz w przeszłości, a teraz potwierdza znowu. Jej najnowszy wpis w mediach społecznościowych wywołał poruszenie. Ważny komunikat oraz kilka zdjęć, którymi sama się pochwaliła, mówią całkiem sporo o tym, co jest dla niej ważne.
Jeszcze w trakcie kampanii prezydenckiej Karol Nawrocki wielokrotnie sygnalizował, że świat sportu jest mu szczególnie bliski. Swego czasu sam trenował boks oraz piłkę nożną, często gościł też na stadionie Lechii Gdańsk w roli kibica. Nie inaczej było już po objęciu prezydentury. Krótko po złożeniu przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym Nawrocki wybrał się na mecz ukochanej drużyny. Przywitano go z honorami - głośnymi okrzykami oraz transparentem o treści:
Byłeś, jesteś, będziesz zawsze kibicem Lechii
Sport zajmuje ważne miejsce również w sercu pierwszej damy. Wraz z mężem wybrała się na konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem, nieraz towarzyszy mu także na treningach na siłowni. Zamiłowanie Marty Nawrockiej do aktywności fizycznej potwierdza także jej ostatnia publiczna działalność.
Najnowszy wpis Marty Nawrockiej. Internauci zachwyceni
Marta Nawrocka przed laty trenowała balet w renomowanej Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Gdańsku (OSB) im. Janiny Jarzynówny-Sobczak. Bardzo lubi też biegać, co akcentowała dziennikarka Joanna Pinkwart w programie Kanału Zero.
"Jak byliśmy w Nowym Jorku na szczycie ONZ, ja wtedy akurat spędzałam dzień, biegając rano z panią prezydentową, bo w Central Parku było bieganie z członkami polonii amerykańskiej. Ostatnie metry biegniemy, a ona mówi: 'Jeszcze mi mąż rano mówił, czy pójdę z nim na siłownię, ale powiedziałam, że nie, bo ja dziś będę biegać'. I on naprawdę poszedł" - wspominała.
Teraz, przy okazji przypadającego na 1 marca Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Marta Nawrocka zdecydowała się wziąć udział w sportowej inicjatywnie, czym zresztą sama pochwaliła się wpisem w mediach społecznościowych.
"Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Otwocku. Dystans 1963 metrów ma symboliczne znaczenie - to hołd dla Niezłomnych, w tym dla Józefa Franczaka ps 'Lalek', ostatniego z Żołnierzy Wyklętych, który zginął właśnie w 1963 roku. Historia nigdy nie zostanie zapomniana. My - kolejne pokolenia - niesiemy ją dalej" - przekazała w najświeższej aktualizacji, dołączając kilka fotografii.
Ruszyła lawina komentarzy od zachwyconych internautów. "Pięknie!! Ja również oddałam hołd i 5 km zaliczone! Dla nich… za Polskę ! Cześć i chwała bohaterom", "Zawsze taka uśmiechnięta i serdeczna", "Nasza wspaniała pierwsza dama", "Brawo, nie możemy zapomnieć o naszych bohaterach", "Cudowna kobieta, pełna patriotycznych wezwań, miłości do Ojczyzny i ludzi" - podsumowują.