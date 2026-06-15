W stolicy, na kortach Ośrodka Solec Aktywnej Warszawy, odbyły się 65. Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w Tenisie. Krajowymi mistrzami w grach pojedynczych zostali Marzena Rowicka, Rafał Sitarz, Rafał Jaworski i Jerzy Pawłowski. W grach podwójnych triumfowały pary Święcicki/Sitarz oraz Ahmadi/Pacholczyk.

Dużo emocji przyniósł konkurs mikstów. Tu najlepsi okazali się dobrze znani Polakom Joanna Koroniewska oraz Maciej Dowbor. Po wszystkim zabrali głos i palnęli o... przepisie na rozwód.

Koroniewska i Dowbor nadali komunikat. "Nie rozwiedliśmy się"

Para Joanna Koroniewska/Maciej Dowbor pokonała duet Marzena Rowicka/Philipe Ahmadi 7:6, 6:3 i sięgnęła po tytuł dziennikarskich tenisowych mistrzów Polski w mikście. Sportowym sukcesem małżonkowie chwalą się w mediach społecznościowych.

"Podobno idealny przepis na rozwód to wspólna praca i granie razem w tenisa. Wspólną pracę uskuteczniamy od wielu lat i jakoś działa. Ale w miksta dotychczas nie graliśmy razem… i był to udany debiut! Nie rozwiedliśmy się, ba, było zaskakująco przyjemnie! I jeszcze wygrane mistrzostwa!" - obwieszczają.

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Komunikatowi towarzyszy krótkie wideo z triumfatorami i pucharami za wygraną. A pod wpisem rośnie liczba komentarzy. "Moc! Brawo za brak rozwodu", "Gratulacje! Za tym sukcesem stoją treningi i determinacja, wiem, bo widziałam ostatnio Macieja na korcie", "Rozwalacie nie tylko na korcie ale także w mediach. Fajnie się prezentujecie" - piszą znajomi i internauci.

"Co za seria polskich tenisistów!" - trzy grosze dorzuca dziennikarz Marek Furjan, nawiązując do ostatnich osiągnięć Mai Chwalińskiej (finał wielkoszlemowego turnieju Roland Garros 2026), Katarzyny Kawy (tytuł WTA 125 w Modenie) oraz Kamila Majchrzaka (triumf w Libema Open 2026).

Głos zabiera również żona Kamila, Marta Majchrzak. I ona nawiązuje do ostatniego osiągnięcia tenisisty, łącząc je z wygraną dziennikarskiego duetu. "Sukces goni sukces. Gratulacje" - opisuje.

Koroniewska i Dowbor są wielkimi fanami tenisa. Z zaangażowaniem komentowali zmagania Chwalińskiej w Paryżu. Kibicowali nie tylko przed telewizorem. Osobiście pojawili się bowiem na Court Philippe-Chatrier na finale kobiecego singla.

"To był cudowny finał Rolland Garros! Wielkie gratulacje dla Mirry Andriejewej, ale Maja Chwalińska!! Jesteśmy tak dumni z tego, że mogliśmy być częścią tej pięknej historii!" - cieszyli się, publikując zdjęcia ze stolicy Francji.

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Mirra Andriejewa po wygranym finale Roland Garros z Mają Chwalińską. © 2026 Associated Press