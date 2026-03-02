Jeszcze w trakcie kampanii prezydenckiej Karol Nawrocki wielokrotnie sygnalizował, że świat sportu jest mu szczególnie bliski. Swego czasu sam trenował boks oraz piłkę nożną, często gościł też na stadionie Lechii Gdańsk w roli kibica. Nie inaczej było już po objęciu prezydentury. Krótko po złożeniu przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym Nawrocki wybrał się na mecz ukochanej drużyny. Przywitano go z honorami - głośnymi okrzykami oraz transparentem o treści:

Byłeś, jesteś, będziesz zawsze kibicem Lechii

Sport zajmuje ważne miejsce również w sercu pierwszej damy. Wraz z mężem wybrała się na konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem, nieraz towarzyszy mu także na treningach na siłowni. Zamiłowanie Marty Nawrockiej do aktywności fizycznej potwierdza także jej ostatnia publiczna działalność.

Najnowszy wpis Marty Nawrockiej. Internauci zachwyceni

Marta Nawrocka przed laty trenowała balet w renomowanej Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Gdańsku (OSB) im. Janiny Jarzynówny-Sobczak. Bardzo lubi też biegać, co akcentowała dziennikarka Joanna Pinkwart w programie Kanału Zero.

"Jak byliśmy w Nowym Jorku na szczycie ONZ, ja wtedy akurat spędzałam dzień, biegając rano z panią prezydentową, bo w Central Parku było bieganie z członkami polonii amerykańskiej. Ostatnie metry biegniemy, a ona mówi: 'Jeszcze mi mąż rano mówił, czy pójdę z nim na siłownię, ale powiedziałam, że nie, bo ja dziś będę biegać'. I on naprawdę poszedł" - wspominała.

Teraz, przy okazji przypadającego na 1 marca Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Marta Nawrocka zdecydowała się wziąć udział w sportowej inicjatywnie, czym zresztą sama pochwaliła się wpisem w mediach społecznościowych.

"Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Otwocku. Dystans 1963 metrów ma symboliczne znaczenie - to hołd dla Niezłomnych, w tym dla Józefa Franczaka ps 'Lalek', ostatniego z Żołnierzy Wyklętych, który zginął właśnie w 1963 roku. Historia nigdy nie zostanie zapomniana. My - kolejne pokolenia - niesiemy ją dalej" - przekazała w najświeższej aktualizacji, dołączając kilka fotografii.

Rozwiń

Ruszyła lawina komentarzy od zachwyconych internautów. "Pięknie!! Ja również oddałam hołd i 5 km zaliczone! Dla nich… za Polskę ! Cześć i chwała bohaterom", "Zawsze taka uśmiechnięta i serdeczna", "Nasza wspaniała pierwsza dama", "Brawo, nie możemy zapomnieć o naszych bohaterach", "Cudowna kobieta, pełna patriotycznych wezwań, miłości do Ojczyzny i ludzi" - podsumowują.

Marta Nawrocka Pawel Wodzynski East News

Marta Nawrocka Filip Naumienko/REPORTER Reporter

Karol Nawrocki, Marta Nawrocka Andrzej Iwanczuk Reporter

Nawrocki w ''Gościu Wydarzeń'' o sytuacji na granicy z Niemcami: Zwołam Radę Gabinetową po zaprzysiężeniu Polsat News Polsat News