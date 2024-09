W mediach pojawiły się pogłoski o Chylewskiej. W końcu przerwała milczenie

Od początku jednak w jej duszy grał sport, zatem kiedy dostała propozycję, by przejść do redakcji sportowej, nie zastanawiała się ani chwili. Na jej barkach spoczęło m.in. prowadzenie studia olimpijskiego, zarówno podczas letnich, jak i zimowych igrzysk .

Chylewska dementuje pogłoski

Paulina Chylewska oficjalnie wróciła do TVP pod koniec maja. W mediach nie brak było pogłosek m.in. o tym, że postawiła władzom stacji pewien warunek . Jaki? Wedle doniesień tabloidów, prezenterka miała zażądać gwarancji tego, by oprócz programów sportowych mogła prowadzić też formaty rozrywkowe.

Jakiś czas temu wyszło na jaw, że to właśnie ona poprowadzi "The Voice of Poland". Czyżby więc było ziarno prawdy w pogłoskach? Zapytana przez "Plejadę" dziennikarka rozwiała wątpliwości.

"Nie, to nieprawda, nie wiem kto tak mówi. To nieprawda, że to był mój warunek, ale rzeczywiście ta propozycja związana z "The Voice of Poland" pojawiła się dosyć szybko, więc bardzo się cieszę" - powiedziała.